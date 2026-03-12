40 años de Marta Sánchez: cuando Olé Olé cambió de cantante y sucedió lo que nadie esperaba

'Bailando sin salir de casa' supuso la confirmación de Marta Sánchez como voz de Olé Olé tras la marcha de Vicky Larraz

Marta Sánchez: "La fama me chocó. Yo fui casi un fenómeno social en aquella época"

A mediados de los 80 Olé Olé era uno de los grupos más populares del pop español pero se encontraba ante un momento crucial. Su carismática cantante, Vicky Larraz, abandonaba el barco y la formación se encontraba ante la disyuntiva de disolverse o reinventarse. Optaron por lo segundo y la solución llegó de la mano de una joven madrileña de apenas 19 años llamada Marta Sánchez. Su incorporación no solo salvó a la banda, sino que abrió una nueva etapa de éxitos. Aquel relevo ha quedado en la memoria colectiva como uno de los cambios de vocalista más afortunados de la música patria.

El grupo se formó a comienzos de los años ochenta en Madrid, impulsado por el productor argentino Jorge Álvarez y por varios músicos de la escena pop de la época. La propuesta combinaba estética new wave, tecnopop y una imagen moderna que conectaba con la juventud de la transición española.

Además, tenían al frente a Vicky Larraz, cuya personalidad vocal y magnetismo escénico fueron clave para que Olé Olé se convirtiese en uno de los nombres emergentes en el pop español. El gran pelotazo llegó en 1983 con 'No controles', canción compuesta por Nacho Cano que se convirtió rápidamente en un himno generacional. A ese éxito le siguieron otros como 'Conspiración' o 'Voy a mil', melodías pegadizas envueltas en una estética colorista que colocaron al grupo en la misma órbita que otros fenómenos como Mecano o Alaska y Dinarama.

La marcha de Vicky y la búsqueda de una nueva voz

Sin embargo, tras la gira del álbum 'Voy a mil' Larraz decidió abandonar la formación para iniciar su carrera en solitario. La vocalista quería tener control creativo sobre su música, cosa que no veía posible en un grupo donde se limitaba a cantar lo que otros decidían. La banda, que también sufrió la salida del teclista Luis Carlos Esteban, se encontró de repente sin la voz que había definido su identidad.

Para continuar tenían que encontrar una cantante que pudiera mantener el tirón comercial del grupo sin perder su personalidad. La búsqueda de discográfica y los miembros restantes terminó conduciéndoles a una joven madrileña desconocida. Marta Sánchez había cantado con orquestas y en aquel momento formaba parte de una pequeña banda llamada Cristal Oskuro. Apenas había grabado material, pero su presencia en directo llamó la atención del entorno del grupo.

Al parecer, fue un técnico de sonido quien recomendó a Marta después de verla en un concierto. Su potente voz, su imagen escénica y su facilidad para moverse en un estilo pop moderno convenció a todo el mundo de que ahí había algo especial y con solo 19 años se convirtió en la nueva vocalista de Olé Olé en otoño de 1985.

'Lili Marlen', de poema de guerra a éxito pop

El primer reto era demostrar que el cambio de cantante no debilitaba al grupo. Para ello, Olé Olé lanzó el sencillo 'Lili Marlen', adaptación al español de la famosa canción alemana de los años treinta Lili Marleen que se convirtió en un himno de motivación para los soldados en plena Segunda Guerra Mundial. La versión del grupo la transformaba en una pieza de tecnopop elegante y bailable que permitía lucir la voz potente y clara de la nueva cantante.

El éxito fue inmediato. La canción alcanzó el número uno en Los 40 Principales, entró en las principales listas de ventas y el público aceptó rápidamente a la nueva vocalista, cuya presencia escénica -cabello rubio, actitud segura, estética sofisticada y teatral y cierto componente provocador- la convirtió en uno de los nuevos iconos pop del país.

En 1986 aparecía el álbum 'Bailando sin salir de casa', del que ahora se cumplen 40 años, con un sonido más internacional y una producción cuidada. Vendió más de 100.000 copias y amplió el público del grupo más allá del territorio nacional, llegando a distintos mercados latinoamericanos. La fórmula funcionó tan bien que la etapa de Marta Sánchez terminó siendo la más larga y fructífera del grupo, encadenando durante cinco años éxitos como 'Sola (con un desconocido)', 'Supernatural' y 'Soldados del amor'.

Para Marta Sánchez, aquella oportunidad supuso el inicio de una carrera que a lo largo de las décadas la ha convertido en una de las grandes figuras del pop en español. Y para Olé Olé significó prolongar su relevancia en plena explosión del pop ochentero. Cuando Marta se fue, el grupo intentó repetir la jugada de la renovación una vez más, aunque ya no saldría tan bien. Los tiempos habían cambiado.