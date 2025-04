Los siete ejercicios de Marta Sánchez con bandas elásticas para entrenar en casa

La cantante y compositora Marta Sánchez, de 58 años, luce un cuerpo totalmente tonificado y envidiable. No obstante, nadie la ha dado con una varita mágica para tener un aspecto joven, estar ágil y en forma, todo ello es fruto de la constancia del deporte y de la cuidad alimentación que sigue la cantante de “Soy Yo”. "No quiero abandonarme y me cuido mucho", confesó en el programa de Canal Sur, Gente Maravillosa de Toñi Moreno hace un par de años. "Me pongo de mala leche cuando engordo. Me gusta comer y tomarme un buen champán, pero me gusta estar en mi talla y en mi peso", aseguró.