Chuck Norris muere a los 86: cómo el héroe de acción definitivo de los 80 se convirtió en el rey de los memes

El icono del cine de acción, fallecido a los 86 años, se convirtió en una deidad humorística de la cultura digital

La intrahistoria de la mítica pelea de Bruce Lee y Chuck Norris: "Era bueno, pero yo era un profesional"

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"La muerte de Chuck Norris no es un hecho biológico, es un error del sistema", podría rezar el obituario de uno de los grandes mitos del cine de acción al estilo de los célebres 'Chuck Norris facts' que pueblan Internet. Por increíble que parezca, hasta al tipo más mitológicamente indestructible del planeta le ha llegado su hora a los 86 años. O al menos así lo ha confirmado la familia sin dar mayores explicaciones, quizás porque aún es posible que Norris decida que no y le parta el espinazo a la Parca de una patada.

No deja de ser curioso cómo el rostro más imperturbable del cine de los 80 terminó convirtiéndose en una deidad humorística de la cultura digital. Carlos Ray Norris nació en 1940 en Ryan, Oklahoma, en una familia humilde. Pero antes de repartir a diestro y siniestro en la gran pantalla ya lo hacía en la vida real.

De rival del dragón al soldado definitivo

Tras alistarse en la Fuerza Aérea de EEUU y ser destinado a Corea del Sur, entró en contacto con diversas disciplinas de artes marciales, convirtiéndose en campeón de kárate a nivel nacional durante varios años. Incluso fundó su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do, y entrenó a diversas celebridades, de Steve McQueen a Michael Landon.

Su debut cinematográfico no pudo tener mejor padrino. Bruce Lee, el pequeño Dragón, le eligió para ser su oponente final en 'El furor del dragón'. El mítico combate entre ambos en el Coliseo romano fue la mejor carta de presentación, incluso aunque el guion dejaba bien claro que tenía que ser derrotado sin contemplaciones.

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Durante los años 80, Norris se consolidó como protagonista de películas de acción de bajo y medio presupuesto. Títulos como 'Desaparecido en combate' o 'Delta Force' lo encasillaron como el soldado estadounidense definitivo: patriótico, lacónico, indestructible. En plena Guerra Fría, su figura encajaba como un guante en el imaginario estadounidense del momento.

De acuerdo, no tenía el carisma de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pero tenía algo que los otros dos no, una seriedad casi monástica que convertía cada escena en una declaración de intenciones. Su cara era una máscara impertérrita y el dolor parecía ser una opción que él simplemente decidía no elegir.

Walker, guardián del orden y la moral

Después sobrevivió al cambio de década encontrando su papel más duradero con la televisiva 'Walker, Texas Ranger'. Ahí interpretaba a Cordell Walker, un ranger texano con habilidades marciales y un código ético inquebrantable que consolidó su imagen como guardián del orden y la moral tradicional.

De hecho, Norris fue adoptando posiciones políticas abiertamente conservadoras, apoyando públicamente al Partido Republicano y defendiendo valores tradicionales como el derecho a portar armas y una visión muy específica de lo que significa ser ciudadano estadounidense.

La era de los 'Chuck Norris facts'

Lejos de diluir su popularidad, ese perfil de tipo de convicciones firmes, tan inflexible en política como en combate, desató la imaginación de internet a mediados de los 2000. Al principio en ciertos foros y después en plataformas más masivas comenzaron a circular los llamados 'Chuck Norris facts', afirmaciones hiperbólicas sobre su fuerza, resistencia y omnipotencia.

El fenómeno convirtió a Norris en un mito humorístico global. Lo fascinante es que el meme no surgió en contra de su imagen, sino como una exageración (i)lógica de ella. El hombre que en pantalla podía derrotar a ejércitos enteros pasó a ser, en internet, una entidad sobrenatural que trascendía las leyes de la física.

"Chuck Norris no duerme. Espera", "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo", "No existe la teoría de la evolución, solo una lista de criaturas a las que Chuck Norris permite vivir", "Chuck Norris puede dividir entre cero" o "Chuck Norris perdió la virginidad antes que su padre", son solo una pequeña muestra.

Y lejos de rechazar el fenómeno, el propio actor lo abrazó parcialmente, participando en campañas publicitarias que jugaban con su imagen mimética. Incluso llegó a publicar algún libro recopilando estos "hechos". Pero en realidad, Chuck Norris nunca dejó de ser Chuck Norris, fue el mundo el que cambió la forma de mirarlo. El héroe invulnerable de la Guerra Fría ya no podía ser tomado completamente en serio en el siglo XXI, así que fue reciclado, reinterpretado y elevado a una nueva forma de inmortalidad.

Con el fallecimiento de Chuck Norris las pocas certezas que le quedan a la Humanidad vuelven a tambalearse. Ahora la Muerte tiene 24 horas para explicarle muy claramente qué está haciendo en su propiedad si no quiere atenerse a las consecuencias.