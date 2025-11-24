Redacción Uppers 24 NOV 2025 - 18:46h.

Chuck Norris sorprende a sus fans con sus entrenamientos explosivos y su gran físico a pesar de tener 85 años

La pareja que construyó a los 80 una casa de madera en su jardín para no tener que ir a una residencia

Compartir







Chuck Norris parece tener la fórmula para no envejecer. A sus 85 años, ha sorprendido en redes sociales por su maravillosa forma física y por los entrenamientos a los que se sigue sometiendo diariamente. Una rutina que hace que la edad no sea un problema para él. El ganador de diferentes cinturones negros en diferentes disciplinas ha revelado cómo consigue mantenerse en tan buena forma física.

En su perfil de Instagram ha publicado una fotografía donde aparece con el puño levantado, luciendo bíceps y un hombro muy en forma para su edad. Aunque sea una fotografía tomada hace unos meses, el actor ha confirmado que sigue superándose y estableciendo nuevos objetivos en su vida. “El progreso no se mide por la perfección, sino por el coraje de seguir adelante. Todavía estoy estableciendo metas, empujando hacia adelante y eligiendo disciplina antes que comodidad. No importa tu edad, sigue luchando por la mejor versión de ti mismo”.

No es la primera publicación donde deja ver lo bien que se encuentra. Publica muchos vídeos donde sale caminando por la nieve, bailando con su mujer, y disfrutando de los días con su familia. Además, sigue practicando los deportes que le llevaron a la fama, deportes de contacto que, cualquier persona de su edad no podría soportar, pero él lo hace. En verano, ya dejó a todos sus seguidores con la boca abierta al subir un vídeo donde levantaba una barra con un 140 kilos. “Se rumorea que cuando termino mi entrenamiento, las pesas tienen que tomar un descanso, ¡jaja!”, añadió en el post.

Así son sus entrenamientos

Una de las claves para afrontar la edad como el estadounidense lo hace, es tener una vida activa. Por lo que más llegó a destacar es por su pasión por las artes marciales, de las cuales es experto. Su gran condición física le ha permitido llegar a los 85 años como si no los tuviese. De hecho, lo que más le gusta es poder disfrutar de una ruta en el campo o de uno de sus intensos entrenamientos haciendo actividades parecidas al boxeo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque le vemos con entrenamientos que parecen muy explosivos para su elevada edad, es preventivo y no hace las cosas a lo loco. Sus entrenamientos se adaptan a él y a su movilidad e intentan no dañar sus articulaciones, porque a pesar de sus buenos hábitos, la edad hace que los huesos y los músculos sean más frágiles. De hecho, hace muchos años que se desgarró el manguito rotador levantando pesas, por lo que tuvo que ser operado y se rehabilitó gracias a unas máquinas inteligentes que adataron todo su entrenamiento a su lesión, la cual no queda ni rastro.