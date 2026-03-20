Chuck Norris muere a los 86 años tras sufrir una "emergencia médica" en Hawái

Celia Molina 20 MAR 2026 - 15:21h.

La familia del legendario actor ha comunicado su muerte, que se produjo de forma repentina el pasado 19 de marzo en Hawái

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Pocas horas después de que la prensa estadounidense informara sobre el ingreso hospitalario de Chuck Norris en Háwai, tras sufrir una "emergencia médica", la familia del actor ha comunicado su muerte a través de las redes sociales: "Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansaba en paz", han dicho.