Alejandro Sanz ha confesado estar enamorado del musical que lleva toda su esencia: 'El alma al aire' llegará a Madrid en octubre

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Las canciones de Alejandro Sanz son el hilo conductor del musical 'El alma al aire', que cuenta con la colaboración del artista, que ha confesado estar "enamorado" de un proyecto como este, que se estrenará en el Teatro Coliseum de Madrid el próximo 1 de octubre.

Este proyecto ha requerido de mucho esfuerzo durante cuatro años para que por fin se estrene sobre los escenarios, pero Alejandro Sanz ha dado su apoyo al equipo en todo momento. Esta vez no es él quien se expondrá frente al público subido a un escenario, sino que será un grupo de artistas los encargados de trasmitir su esencia a través de sus canciones.

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A pesar de que el cantante ha confesado "estar enamorado" del musical, puso alguna que otra condición, según explica Álvaro Tato, autor del libreto 'El alma al aire': "Lo primero es que podíamos contar la historia que quisiéramos, lo segundo que no fuera un 'biopic' y lo tercero que tuviera que ver con esa España mágica y creativa y con esa Andalucía flamenca que nutre su repertorio".

De qué trata el musical

Los artistas encargados de poner voz a Alejandro Sanz a través del musical, también han expresado su admiración por el proyecto y por el cantante: "Tiene un alma y tiene una pasión todo lo que escribe...", dice la actriz Amanda Digón. La historia que cuenta este musical esta basada en las letras de las canciones de Alejandro.

"La historia trata de un chico de Cádiz que quiere ser músico y al final han intentado darle algún paralelismo con Alejandro, porque es un chico joven que está a punto de iniciar su carrera en la música", añade Pepe Nufrio, actor del musical. "La mayoría son himnos generacionales e internacionales", afirma el autor.