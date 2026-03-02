El beso, inmortalizado por los fans presentes en el show, no ha tardado en viralizarse y ha encendido todas las alarmas sentimentales en torno al artista

Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen fin a su relación tras más de un año juntos: todos los detalles

Compartir







Nadie lo veía venir. En mitad de su concierto en Ecuador, Alejandro Sanz ha dejado al público sin palabras al besar en la boca a la actriz peruana Stephanie Cayo.

El gesto, inmortalizado por los fans allí presentes, no ha tardado en viralizarse en redes sociales y ha encendido todas las alarmas sentimentales en torno al artista, especialmente porque llega escasos meses después de su ruptura con Candela Márquez.

Todo ocurrió el pasado 21 de febrero, durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica. En concreto en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

En el vídeo, que acumula miles de reproducciones, se ve al artista de 'Corazón partío' acercarse al lateral del escenario donde se encontraba Cayo, intercambiando unas palabras cómplices y besándola ante la ovación del público. Este beso ha provocado que muchos den por hecho que entre ellos hay algo más que amistad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No es la primera vez que se les ve juntos en las últimas semanas. Stephanie Cayo ha asistido a varios conciertos del cantante en Sudamérica, lo que ya había despertado comentarios entre los seguidores más atentos. Sin embargo, el beso ha sido el detonante definitivo.

Tras el concierto en Ecuador, también han circulado imágenes de ambos caminando juntos y abrazados en otros encuentros. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente una relación, el gesto ha sido interpretado como una declaración tácita de amor.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cabe recordar que Sanz puso fin hace poco a su relación con Márquez, con quien mantuvo un romance muy comentado durante más de un año. Fue el pasado mes de diciembre cuando se anunció su ruptura y, desde entonces, el artista no había sido vinculado públicamente con nadie. Hasta ahora.

Por el momento, el cantante no ha hecho declaraciones al respecto. Tampoco Cayo ha comunicado nada en sus perfiles oficiales. Pero la química entre ambos sobre el escenario ha sido suficiente para alimentar un sinfín de rumores.

Quién es Stephanie Cayo

Más allá del beso viral, muchos fans del intérprete de 'No me compares' se preguntan quién es la mujer que ha conquistado la atención de Alejandro Sanz.

Stephanie Cayo está a punto de cumplir 38 años y nació en Lima, Perú. Actriz, cantante y modelo, comenzó su carrera siendo apenas una niña. A los 10 años ya aparecía en la televisión peruana y pronto se convirtió en un rostro habitual de las telenovelas latinoamericanas.

Su salto a la popularidad llegó con series y películas como 'La marca del deseo' o 'El Secretario', 'Hasta que nos volvamos a encontrar', 'Club de cuervos' o 'Besos robados'.

Además, se adentró en el ámbito musical. En 2011 lanzó su álbum 'Llegaré', y desde entonces ha publicado varias canciones como 'Spirits', 'Let Me Go', o 'Fiorella'.

En el terreno personal, estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbell. Celebraron la boda en Cartagena de Indias y, tras su separación, su vida sentimental ha sido de lo más discreta hasta ahora, cuando su nombre ha vuelto a acaparar titulares junto al de Alejandro Sanz.

Más allá del territorio nacional, Cayo es una de las figuras peruanas más reconocidas en el panorama internacional con casi dos décadas de trayectoria. Su cercanía con el cantante español la sitúa también en el foco mediático europeo, pero habrá que esperar para saber si el beso fue simplemente un gesto espontáneo o el inicio de su nueva historia de amor.