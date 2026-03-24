El estilo masculino evoluciona hacia una expresión más libre y diversa

La moda siempre vuelve: el ciclo de los 20 años que marca tendencia

Compartir







La moda masculina vive uno de sus momentos de mayor transformación. Lejos quedan los códigos tradicionales asociados al traje oscuro, los colores neutros y una estética contenida. En su lugar emerge una nueva forma de entender el estilo, en la que la creatividad, la libertad y la identidad personal se sitúan en el centro.

Este cambio no surge de la nada, pero sí ha ganado una visibilidad sin precedentes en los últimos años. Las nuevas generaciones, junto a figuras públicas con gran impacto mediático, están impulsando una ruptura clara con la masculinidad clásica, abriendo el abanico de posibilidades estéticas.

Uno de los máximos exponentes de esta tendencia es Harry Styles. El artista británico ha convertido cada aparición pública en una declaración de intenciones, combinando trajes con bolsos, transparencias, lentejuelas o zapatos tradicionalmente asociados al armario femenino. Su estilo no solo marca tendencia, sino que cuestiona directamente las normas establecidas.

Pero no es el único. Actores como Timothée Chalamet, que ha lucido espaldas descubiertas en alfombras rojas, o Pedro Pascal, apostando por estilismos más atrevidos, reflejan cómo esta corriente se extiende dentro de la industria cultural y del entretenimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La moda como identidad, no como género

En el fondo de esta transformación hay un cambio de mentalidad. La moda deja de entenderse como un sistema dividido por géneros para convertirse en una herramienta de expresión individual.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“La ropa no tiene por qué diseñarse por géneros, la ropa es identidad”, explica el periodista Chema, poniendo palabras a una idea que gana fuerza tanto en el sector como en la sociedad.

Esta visión se traduce en una mayor libertad a la hora de vestir. Prendas, colores o complementos que antes estaban claramente etiquetados empiezan a circular sin restricciones, desdibujando las fronteras tradicionales entre lo masculino y lo femenino.

También en la calle se percibe esta evolución, cada vez más hombres incorporan elementos antes considerados “femeninos” en su día a día, normalizando una estética más abierta.

“Básicamente lo que llevo es ropa de chica, el bolso también es de chica.”

A esto se suma un cambio cultural más profundo, en el que se cuestionan los modelos rígidos de masculinidad que han predominado durante décadas.

“Hay muchos hombres heterosexuales que están rompiendo mucho el estigma del típico hombre heterosexual con una masculinidad súper rígida.”

Romper barreras que llevaban décadas vigentes

Más allá de la estética, esta tendencia tiene un componente social evidente. Supone cuestionar normas que durante mucho tiempo han limitado la forma en la que los hombres podían expresarse a través de la ropa.

La moda se convierte así en un espacio de reivindicación, donde la diversidad y la autenticidad sustituyen a la uniformidad. Diseñadores, marcas y celebridades contribuyen a acelerar este cambio, pero también lo hacen quienes, desde el anonimato, adoptan estas nuevas formas de vestir.

Una tendencia que no es tan nueva

Aunque ahora esté en plena expansión, esta corriente tiene precedentes claros. Artistas como David Bowie o Prince ya rompieron en su momento con las normas de género, utilizando la moda como una herramienta de provocación y libertad creativa.

La diferencia es que lo que antes era transgresor y minoritario, hoy se integra progresivamente en el mainstream. La moda masculina ya no se define por límites estrictos, sino por la posibilidad de elegir.

En este nuevo escenario, la identidad personal se impone sobre cualquier etiqueta, consolidando una tendencia que no solo redefine el estilo, sino también la manera de entender la masculinidad.