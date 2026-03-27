Un viaje musical por las bandas sonoras que han marcado la historia del cine

El Roig Arena se consolida como referente cultural en apenas seis meses de vida

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El Roig Arena se convirtió anoche en escenario de un encuentro musical único. El gran Hans Zimmer actuó por primera vez en Valencia, colgando el cartel de completo desde hacía meses y reuniendo cerca 12.000 asistentes. Durante más de dos horas el compositor alemán repasó algunas de las bandas sonoras que han marcado su carrera, incluyendo Piratas del Caribe, El rey león, Interestellar o Dune, entre otros grandes éxitos que dejaron huella en la historia del cine.

El escenario se transformó en un espacio donde cada acorde llenaba el aire de magia y grandeza. La excepcional acústica del pabellón permitía que cada nota resonara con fuerza y detalle hasta en el último asiento, mientras la iluminación y los efectos visuales realzaban la magnitud del espectáculo. A lo largo de la actuación, los allí presentes viajaron por los universos de Hollywood, desde la sabana africana y mares embravecidos del Caribe hasta paisajes épicos y galaxias lejanas, dejándose llevar por la melodía en un recorrido lleno de emoción y nostalgia. El cierre magistral llegó con Time, de la película Origen, que culminó la actuación con un final inolvidable. El público quedó maravillado, ovacionando al ganador de dos premios Oscar, que ofreció junto con su orquesta una experiencia que hechizó a todos los presentes.

Barcelona y Madrid, próximas citas

Tras esta primera parada, la gira The next level tiene dos nuevas citas en Barcelona y Madrid, ambas con entradas también agotadas.

Por su parte, el Roig Arena, en apenas seis meses, se ha consolidado ya como referente cultural y de entretenimiento; capaz de atraer a los mayores artistas nacionales e internacionales y a miles de visitantes en cada cita, demostrando una vez más que Valencia ya juega en la liga de las grandes giras mundiales.