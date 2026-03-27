El complejo para los shows de Shakira cuenta con un terreno de 21 hectáreas "concebido como una alternativa al estadio tradicional"

Arranca la venta general de las entradas para los conciertos de Shakira en España: cómo comprarlas, consejos y el aviso de la Policía

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Este viernes, 27 de marzo, se celebra la venta general de las entradas de los conciertos de Shakira en España. Hasta el momento, tiene previsto un total de nueve, fechados para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3 y 4 de octubre. Madrid ya se prepara para acoger uno de los mayores eventos musicales de este año con la llegada de la residencia musical de la artista, que contará con un recinto propio bautizado como el 'Estadio Shakira'.

Este espacio, creado para la etapa final europea de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', será mucho más que un lugar para sus shows: se plantea como una auténtica experiencia cultural inmersiva que combinará música, arte, gastronomía y entretenimiento.

"Dios mío, este estadio se ve increíble. No puedo esperar a veros a todos en mi residencia europea en Madrid", ha publicado la cantante en sus redes sociales con capturas de lo que sería el recinto.

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Los detalles del Estadio Shakira

El estadio se instalará dentro del Iberdrola Music, un gran espacio para eventos situado en el distrito madrileño de Villaverde, al sur de la ciudad.

Este complejo cuenta con un terreno de 21 hectáreas donde "ya existía un recinto musical y concebido como una alternativa al estadio tradicional, que a menudo permanece inactivo entre eventos", ha manifestado en sus redes sociales el aquitecto a cargo de su diseño, Bjarke Ingels, que ha compartido también varias imágenes recreadas de lo que se espera que se convierta el recinto.

La idea no es solo crear un escenario para conciertos, sino construir un espacio que funcione durante 12 horas por actuación como un pequeño universo Shakira, donde los asistentes puedan disfrutar de actividades desde el mediodía hasta la noche.

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Según ha explicado junto a Live Nation, el estadio tendrá capacidad para unas 50.000 personas por concierto. En total, teniendo en cuenta los nueve conciertos previstos, el evento podría reunir a más de 400.000 asistentes durante las semanas de actividad. Macondo Park, que es como se llamará el recinto, "seguirá vivo antes, durante y después de cada concierto", ha indicado Ingels.

Las zonas del recinto

Bajo el concepto 'Es Latina', entre las zonas previstas destaca el Macondo Park, un gran espacio temático inspirado en el universo literario de 'Cien años de soledad', que ofrecerá exposiciones, actividades culturales y experiencias artísticas. También Macondito, una zona familiar destinada a niños, con actividades y propuestas relacionadas con la música y la cultura.

Además, contará con una zona gastronómica latina, así como talleres creativos, proyecciones de cine, charlas y conferencias y exposiciones artísticas.

"A lo largo de las 21 hectáreas del recinto, senderos curvilíneos revestidos de tejidos reciclados guían a los visitantes a través de espacios públicos en capas que incluyen mercados artesanales, experiencias culinarias, zonas infantiles y mucho más", ha puntualizado el arquitecto.

"Rodeando el estadio, islas verdes inspiradas en paisajes de España y Latinoamérica extienden la energía del escenario hacia el recinto y más allá. Como expresión inmersiva de la identidad latina contemporánea, el Shakira Stadium en Macondo Park celebra la música, la cultura y la conexión humana en un paisaje vivo", ha sentenciado.

Aunque no se han revelado todos los detalles técnicos, se sabe que el estadio contará con sistemas avanzados de sonido e iluminación, experiencias visuales inmersivas y una producción a gran escala. Todo ello con el objetivo de celebrar no sólo la historia musical de la intérprete de 'Loba'. También la diversidad cultural.