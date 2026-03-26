La siguiente actuación de Rosalía en su gira ‘Lux Tour’ está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque todo dependerá de su evolución

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MilánVisiblemente afectada y casi llorando, Rosalía tuvo que interrumpir anoche su concierto de la gira ‘Lux Tour’ en Milán por problemas de salud. Por primera vez, la artista catalana se vio obligada a suspender su show en mitad del repertorio, pese a que intentó continuar por todos los medios.

Pidiendo perdón a sus fans al verse obligada a suspender el espectáculo después de comenzar su recital, todo apunta a que sufrió una intoxicación alimentaria.

Rosalía, obligada a suspender su concierto en Milán

"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", dijo a todos los asistentes del concierto, en el momento en que anunciaba que no podía continuar.

“Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", dijo la artista a sus seguidores cuando se encontraba interpretando su canción 'De Madrugá', desatando con ello la reacción de todos, muchos de los cuales trataron de jalearla, apoyarla y animarla, como se aprecia en algunos de los vídeos del momento que fueron compartidos en las redes sociales.

La gira ‘Lux Tour’ de Rosalía, a la espera de su evolución

La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich.

La siguiente actuación de Rosalía en ‘Lux Tour’ está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de la capital española, aunque todo dependerá de su evolución.

Por el momento, la artista catalana no ha realizado ningún tipo de declaración a través de sus canales oficiales.