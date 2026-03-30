La cantante devolverá el dinero a los asistentes tras cancelar su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria

Preocupación entre los seguidores españoles de Rosalía tras la cancelación de su último concierto: ¿pende de un hilo el 'LUX TOUR' en Madrid?

Compartir







La cantante Rosalía devolverá el precio de las entradas a los asistentes que acudieron el pasado miércoles a su concierto en Milán, en Italia, donde se vio obligada a interrumpir su actuación debido a una intoxicación alimentaria “muy fuerte”.

Así lo aseguran diversos medios italianos, que recogen el correo electrónico enviado por Ticketmaster a los asistentes. “Estimado cliente, le informamos que, debido a la cancelación del concierto por motivos de salud de la artista, el organizador ha dispuesto el reembolso del precio de la entrada más los gastos de gestión (15%). Los reembolsos se procesarán desde el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2026”, señala el mensaje.

PUEDE INTERESARTE El torero Cristian Pérez, en estado grave tras sufrir una cornada de 20 centímetros en Las Ventas

El total del reembolso se calculará descontando los gastos de gestión, los gastos de envío y la Política de Protección de Entradas, según estas informaciones. El dinero será devuelto directamente al método de pago utilizado en la compra.

Reembolso parcial para entradas VIP y próximos conciertos

Sin embargo, los asistentes que adquirieron entradas VIP solo recibirán el importe de la entrada, ya que se considera que sí disfrutaron del resto de servicios incluidos en ese tipo de acceso.

El incidente se produjo durante la quinta fecha de su gira ‘Lux Tour’ en Milán, cuando la artista tuvo que abandonar el escenario por encontrarse indispuesta. “He intentado hacer este espectáculo desde el principio y he estado enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy fuerte y he intentado aguantar hasta el final, pero me siento fatal”, explicó entonces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Horas después, la cantante tranquilizó a sus seguidores a través de redes sociales, donde aseguró que ya se encontraba mejor y agradeció el apoyo recibido.

La próxima parada de su gira será este 30 de marzo en Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos hasta el 4 de abril. Posteriormente, actuará en Lisboa y, a partir del 13 de abril, viajará a Barcelona para ofrecer una nueva serie de conciertos.