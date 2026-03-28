Rosalía ha preocupado a sus seguidores españoles tras la cancelación de su último concierto en directo por un problema de salud

Rosalía reaparece, en una camilla y con la vía puesta, tras la suspensión de su concierto en Milán: "Gracias por todo el amor"

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MadridRosalía arranca la próxima semana con las fechas españolas de su gira 'LUX TOUR'. El próximo lunes 30 de marzo, la cantante catalana trae su esperada gira de conciertos a Madrid, donde realizará cuatro conciertos entre el 30 de marzo y el 4 de abril y, después de dos actuaciones en Lisboa. El 13 de abril viajará hasta Barcelona para actuar en cuatro conciertos entre el 13 y el 18 de abril.

Sin embargo, en las últimas horas el estado de salud de la intérprete de 'Berghain' ha despertado la preocupación entre gran parte de su público español. Todo se debe al estado de salud de Rosalía que tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán a los pocos minutos de comenzar el recital debido a una intoxicación alimentaria.

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La cancelación de su último concierto, despierta la preocupación entre sus seguidores

Tras subirse al escenario del Assago Forum ante más de 15.000 personas para intentar dar una vez más lo mejor de sí misma, la artista catalana se llevaba las manos al vientre y, en un perfecto inglés y conteniendo las lágrimas a duras penas, explicaba que "estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando y voy a darlo todo, pero tendremos que parar si físicamente no puedo continuar".

"Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicaba la misma Rosalía a los asistentes al concierto, según se ha pudo ver en algunos vídeos difundidos en redes sociales por sus fans.

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La cantante confesó que estuvo vomitando en el camerino y que quería dar "el mejor espectáculo posible", pero que básicamente se encontraba "en el suelo".

"Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones", le transmitió la artista a sus espectadores cuando se encontraba interpretando su canción 'De Madrugá'

Rosalía tranquiliza a sus seguidores

La de Milán era la quinta parada de una gira que comenzó el pasado 16 de marzo en Lyon, que tuvo una doble actuación en París y otra en Zúrich. La siguiente actuación está planificada para el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena de la capital española, aunque todo dependerá de su evolución.

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No obstante, la intérprete quiso tranquilizar a sus seguidores tras la cancelación de su show en Italia.

Viendo el revuelo que se había formado por su estado de salud, Rosalía publicó una imagen en sus redes sociales en la que se le podía ver tumbada en una camilla dentro de una ambulancia recibiendo suero. "Encontrándome mejor, muchas gracias por todo vuestro amor y por entenderme a todos los que estabais allí", escribía la cantante en su historia de Instagram.

Tras este pequeño susto, Rosalía parece que se ha recuperado ya que ha sido vista dando un paseo junto a la modelo francesa Loli Bahía por el barrio italiano de Almagro antes de regresar a su hotel, el Santo Mauro.