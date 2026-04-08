La mejor canción británica de la historia, según una encuesta

Oasis vuelve a encabezar por cuarto año consecutivo la lista elaborada por la emisora Radio X con uno de sus grandes himnos

Esta es la mejor canción de la historia, según un estudio científico

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El Reino Unido puede proclamar con orgullo que es la cuna del pop. Puede que EEUU fuese la fuente original, pero los británicos fueron los que refinaron y crearon el pop como género con identidad propia. Desde mediados de la década de los 60 la reinvención ha sido constante -desde el rock psicodélico hasta el britpop- y la cantidad de bandas icónicas -Beatles, Rolling Stones, Queen, Oasis-, inagotable. Por eso elegir la mejor canción británica de todos los tiempos es un desafío supremo. ¿Se puede elegir solo una entre tantas? La encuesta anual Best of British 500 de la emisora Radio X se empeña en hacerlo una vez al año, lo que se ha convertido en todo un clásico que ofrece una visión panorámica de los cambiantes gustos de los oyentes a lo largo del tiempo.

El himno generacional de los 90

La última edición de la encuesta ha vuelto a proclamar en el primer lugar de la clasificación a 'Live Forever' de Oasis, por cuarto año consecutivo. La canción, incluida en el álbum de debut de los Gallagher, 'Definitely Maybe' (1994), se consolida como un himno generacional definitivo de la juventud británica de los años 90 que sigue resonando décadas después. Entre otras razones por su letra, que ofrece una visión optimista y de celebración de la vida en contraposición con el nihilismo del grunge. El propio Liam Gallagher considera que es el mejor tema de la banda.

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'Live Forever' ha sido reconocida en múltiples encuestas y listas de las mejores canciones de todos los tiempos. En 2006 ya fue elegida como la mejor canción de todos los tiempos en una encuesta de la revista Q, y en 2007 ocupó el primer puesto en una encuesta de NME y XFM sobre los mejores himnos del indie de todos los tiempos. Además, XFM la consideró la mejor canción británica de la historia.

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La lista de este año de Radio X marca un hito para el certamen, pues por primera vez en sus 10 años de historia amplía su listado del tradicional top 100 a un top 500, incorporando canciones reproducidas en Radio X y sus emisoras hermanas (Radio X Classic Rock, Radio X 00s, Radio X 90s y Radio X Chilled).

Un top 10 con una ausencia muy llamativa

El podio lo completan Queen con 'Bohemian Rhapsody' en segundo lugar (por tercer año consecutivo) y The Stone Roses con 'I Am The Resurrection' en el tercer escalón del podio, reconocimiento que adquiere más valor simbólico después de la muerte del bajista Mani en noviembre del año pasado. Oasis cierra el top 5 con 'Slide Away' y 'Champagne Supernova' en cuarto y quinto lugar respectivamente, beneficiándose del enorme impacto que tuvo el regreso de la banda el año pasado.

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El top 10 lo completan 'Gimme Shelter' de The Rolling Stones en el sexto lugar, 'Bitter Sweet Symphony' de The Verve es séptima y '505', de Arctic Monkeys, se encarama a la octava plaza. Entre las novedades de esta edición, Fleetwood Mac entra por primera vez entre las 10 mejores con 'The Chain' en el noveno puesto. La lista en sus primeros lugares la completan Courteeners con 'Not Nineteen Forever'. La sorpresa es no ver entre lo más selecto ningún tema de los Beatles. Hay que bajar hasta el puesto 35 para encontrar el primero, 'Hey Jude'. ¿Los tiempos están cambiando?