El cine español triunfa en el Festival de Cannes: por primera vez tres películas compiten por ganar la Palma de Oro

Los Javis cumplen su "sueño" en Cannes y reivindican a Lorca en su 90 aniversario: "No es casualidad"

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Por primera vez tres películas españolas compiten por conseguir la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Todo un logro para el cine español que ha conseguido un importantísimo logro al conseguir por primera vez que tres películas compitan en este importante evento.

Lo de Rodrigo Sorogoyen es una historia de traición, de abandono. Cuenta la historia antes de empezar un drama entre seres queridos, una película sobre otra, la que rueda un padre y su hija, Bardem y Victoria Luengo. "De repente se echo la vista atrás, terminar aquí un premio y un aplauso de oye, lo estamos haciendo bien", explica el director

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Los Javis pisan por primera vez el festival de Cannes con su película 'La Bola Negra' nace de Lorca. La historia de tres hombres, tres tiempos y la sexualidad moviendo los hilos de sus vidas bajo el ala de un maestro, producida por el sello Almodóvar: "Yo creo que es un momento de enhorabuena para el cine español".

'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, competirán por la Palma de Oro en la 79ª Edición del Festival de Cannes 2026 cuyas candidaturas se han dado a conocer este mediodía en la ciudda francesa. Ninguno de los cuatro directores ha sido reconocido hasta hora con el máximo galardón del certamen galo.

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El recorrido español en Cannes

Esta concurrencia de películas españolas en la sección oficial no se producía desde 1954 cuando, según la publicación 'Industrias del cine', compitieron hasta cuatro cintas -'Aventuras del barbero de Sevilla', de Ladislao Vajda; 'Todo es posible en Granada', de Carlos Blanco y José Luis Sáenz de Heredia, 'Cómicos', de Juan Antonio Bardem; y 'Sangre y luces', de Georges Rouquier y Ricardo Muñoz Suay. Sin embargo, nunca tres largometrajes españoles han optado a la Palma de Oro, ya que este galardón se concedió por primera vez en 1955.

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El año pasado optaron al galardón dos metrajes españoles, 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Romería', de Carla Simón, pero la Palma de Oro fue para 'Un simple accidente', del iraní Jafar Panahi. La única película española que hasta el momento ha ganado la Palma de Oro es 'Viridiana', de Luis Buñuel.

Aunque ninguno de los tres realizadores ha obtenido hasta ahora la Palma de Oro en Cannes, Almodóvar si ha sido reconocido en el certamen con premios como el de Mejor Director por 'Todo sobre mi madre' en 1999 y Mejor Guión por 'Volver', en 2006. Anres de este año, el cineasta manchego ya ha participado en la sección oficial de Cannes en seis ocasiones. Por su parte, Rodrigo Sorogoyen, optó también a la Palma de Oro en 2022 por 'As bestas'. Mientras, esta será la primera participación de Los Javis en la sección oficial.