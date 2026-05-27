Gonzalo Barquilla 27 MAY 2026 - 17:42h.

Rosario, la mujer asesinada por su nuera en Palma de Mallorca, advirtió a su hijo sobre el comportamiento de su actual pareja

La mujer detenida por matar a su suegra de 73 años en Palma afirma que actuó en defensa propia

Compartir







Rosario García, la mujer de 73 años que fue presuntamente asesinada a golpes por su nuera este pasado lunes en su vivienda de Palma de Mallorca, mantenía una relación muy conflictiva con su nuera. De hecho, los vecinos aseguran que se peleaban constantemente, protagonizando "escándalos" a diario.

Así lo recogen fuentes como 'Diario de Mallorca'. Los hechos ocurrieron en la tarde del 25 de mayo en la barriada de Pere Garau, en un domicilio de la calle Gabriel Llabrés. La agresora, de 36 años, fue detenida y este pasado martes, en una reconstrucción de los hechos junto a las autoridades, manifestó que actuó en defensa propia.

PUEDE INTERESARTE El acusado de matar a la madre de su ex en Mallorca tenía manchas de sangre en los pies

La acusada de asesinar a Rosario se instaló en su casa por la relación con su hijo

La víctima residía con sus dos hijos en la vivienda en la que ocurrieron los hechos desde hace más de 30 años, según las fuentes locales. Su hija se había ido del domicilio hace poco tiempo y la mujer actualmente vivía con su hijo. Hace unos meses se mudó con ellos la novia de él, quien ha sido arrestada por la muerte de Rosario.

Rosario le manifestó a su hijo que no le "gustaba" el comportamiento de su pareja, alegando que "bebía mucho" y que consumía drogas. Muchas veces se encontraba fumando en la puerta del domicilio, donde mantuvo numerosas discusiones con la víctima.

Los gritos de la mujer de 73 años alarmaron a los vecinos

El pasado lunes, los gritos de la mujer de 73 años alarmaron a los vecinos, que llamaron a la policía y a Emergencias. La vivienda, un tercer piso del número 17 de la calle Gabriel Llabrés, se ubica en un punto cercano a un mercado muy popular de la zona. Hay una gran consternación en Palma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al parecer, la víctima recibió una brutal paliza (incluso con un ventilador) que le provocó lesiones mortales. Los investigadores han llevado a cabo una inspección ocular y mantienen la investigación abierta para esclarecer todas las circunstancias de lo sucedido.