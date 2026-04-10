Tarantino replicó en su sangrienta epopeya de venganza el mítico atuendo que Lee llevaba en 'Juego con la muerte'

La intrahistoria de la mítica pelea de Bruce Lee y Chuck Norris: "Era bueno, pero yo era un profesional"

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El estreno en salas de cine de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la visión original de cuatro horas y media del influyente díptico de artes marciales y spaghetti western de Quentin Tarantino, devuelve al primer plano una de las imágenes más icónicas del cine contemporáneo, la de de Uma Thurman zurrando enemigos katana en mano y envuelta en un chándal amarillo en el 'Volumen 1'.

Para muchos millennials y GenZ ese mono es un símbolo de empoderamiento femenino y estética pop de los 2000, pero los uppers más cinéfilos teníamos claro que en realidad Tarantino estaba haciendo un homenaje directo directo al que Bruce Lee lucía en 'Juego con la muerte'. Hablamos de la película que el pequeño dragón estaba rodando cuando murió en 1973 y que se estrenó cinco años después echando mano como pudieron de dobles, gafas de sol, barbas postizas y material de archivo. Pese a lo cutre del apaño, el filme póstumo de Lee se convirtió en todo un clásico de los videoclubes de los años 80.

Katanas, zapatillas y litros de sangre

Pero más allá del evidente tributo, Tarantino tenía razones funcionales para elegir ese traje para Uma Thurman. El amarillo no solo destacaba visualmente frente a la sangre -y en 'Kill Bill' hay mucha-, sino que subrayaba el carácter casi mítico de La Novia, convirtiendo su silueta en inconfundible y en el centro de atención absoluto en las escenas de acción en Tokio, donde se enfrenta a O-Ren Ishii y su ejército de los Crazy 88.

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Se confeccionaron múltiples copias idénticas, algo habitual en rodajes con escenas de acción intensas, pero especialmente necesario aquí debido al uso masivo de sangre artificial. La diseñadora Catherine Marie Thomas, responsable del vestuario, cuidó cada detalle para que el chándal permitiese patadas altas, giros y caídas sin restricciones.

Otro elemento clave que a menudo se pasa por alto son las zapatillas. Thurman calzaba unas Onitsuka Tiger modelo México 66, elegidas personalmente por Tarantino. Tras el estreno las ventas se dispararon y el modelo se convirtió en objeto de culto.

Pese a que la actriz reconoció en entrevistas de la época que el hecho de ponerse el traje ya cambiaba su postura corporal y su manera de caminar ayudándola a convertirse en una samurái moderna, en un principio se sentía ridícula llevándolo porque le hacía parecer un 'teletubbie'.

"Uma odiaba el chándal amarillo. Lo odió. No lo entendía. Pensaba que parecía un polo de plátano. Prácticamente, no tenía idea de quién era Bruce Lee. Finalmente tuve que mostrarle 'Juego con la muerte'. En cierto modo lo entendió. Ahora se ha convertido en algo totalmente icónico", contaba el propio Tarantino en una entrevista con ReelBlend.

Be water, my friend

El origen de todo, efectivamente, estaba en Bruce Lee. Su chándal amarillo con franjas negras aparece en las secuencias más recordadas de 'Juego con la muerte', concretamente en los combates de la pagoda. Allí, Lee se enfrenta a distintos oponentes en cada nivel, en una estructura casi de videojuego que décadas después resultaría sorprendentemente moderna.

Ese traje no era solo llamativo, sino que respondía a una lógica visual y filosófica. Lee quería que su figura se percibiera con claridad absoluta durante el combate, que cada movimiento fuera legible. El contraste del amarillo con las líneas negras ayudaba a definir su silueta, facilitando la comprensión de la acción.

Pero además el uso de ese mono simbolizaba el rechazo a la tradición. En los años 70, lo normal era que los maestros de artes marciales usaran el gi tradicional, blanco o negro. Al elegir un chándal deportivo moderno, Bruce Lee enviaba el mensaje de que las artes marciales no son un uniforme ni un estilo rígido, sino algo vivo y adaptable a cada situación, el famoso 'Be water' que definía su propia técnica, el Jeet Kune Do.

También había razón técnica muy curiosa. En una escena clave, el gigante de la NBA y alumno suyo Kareem Abdul-Jabbar le propinaba una patada en el pecho. Lee quería que la huella sucia del pie quedara marcada en su ropa para enfatizar el impacto del golpe. Probaron con un traje negro, pero la marca no se veía bien en cámara, mientras que con el amarillo restaba perfectamente.

La historia de esa película está atravesada por la tragedia. Bruce Lee murió en 1973, antes de completar el proyecto. Solo había rodado alrededor de 40 minutos de metraje, principalmente las escenas de la pagoda. Años después, en 1978, el estudio decidió reconstruir la película readaptando la trama, recurriendo a imitadores disfrazados y a soluciones tan rudimentarias que hoy provocan hilaridad absoluta, como colocar fotografías de Lee sobre el rostro de los actores.

Incluso se incluyeron imágenes reales de su funeral, un recurso tan macabro que hoy difícilmente sería aceptable. El resultado fue una película fallida y desconcertante, pero que logró capitalizar el mito del actor gracias a las escenas del chándal amarillo, una prenda que ha trascendido tanto a 'Juego con la muerte' como a 'Kill Bill'. Ha sido parodiada, replicada en disfraces, reinterpretada en moda urbana y citada en innumerables obras audiovisuales, hasta convertirse en en uno de los símbolos más simples, poderosos y fácilmente reconocibles de la historia del cine.