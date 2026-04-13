Los Rolling Stones se preparan para lanzar un nuevo álbum de estudio bajo el seudónimo de 'The Cockroaches'

Su nuevo sencillo, 'Rough and Twisted', fue presentado el pasado 11 de abril y se ha visto rodeado de misterio

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La mítica banda de rock británica Rolling Stones, regresa y se prepara para lanzar un nuevo álbum de estudio el próximo mes de julio bajo el seudónimo de 'The Cockroaches' (Los Cucarachas), nombre que usaban en el pasado cuando daban conciertos secretos.

Su nuevo sencillo, 'Rough and Twisted', fue presentado el pasado 11 de abril y se ha visto rodeado de misterio. La semana pasada comenzaron a aparecer por todo Londres carteles bajo ese seudónimo de Los Cucarachas, con códigos QR que llevaban a la página web del mítico grupo haciendo real su esperada vuelta al panorama musical.

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Tour por Reino Unido y Europa

La banda liderada por Mick Jagger vuelve con un álbum que la productora no ha afirmado todavía cuando se lanzará, pero que llegará a lo largo del mes de julio, algo muy esperado por los fans de la banda inglesa que revolucionó el rock de los años 60.

A pesar de sacar nueva música en verano, no se conoce si habrá giras internacionales, ya que el guitarrista Keith Richards sufre de artritis. Por el momento, el plan original era trasladar su enorme tour estadounidense al Reino Unido y hacia algunos otros países de Europa.

Este disco será el primero de la banda desde 'Hackney Diamonds' , ganador del Grammy en 2023 , su vigésimo quinto álbum de estudio que lanzaron tras la muerte del baterista Charlie Watts.