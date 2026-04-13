Karol G se convierte en la primera latina en encabezar el cartel del Coachella

'La Bichota' ha hecho disfrutar al público con algunas de sus canciones más icónicas como 'Mañana será bonito' y 'Tropicoqueta'

Karol G ha aprovechado la repercusión de este evento para reivindicar la cultura latinoamericana

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La artista Karol G ha actuado en el Coachella 2026, uno de los festivales más relevantes de la actualidad, dando un espectáculo que no ha dejado a nadie indiferente. La colombiana es la primera latina en encabezar el cartel del Coachella, un hito que refuerza aún más el alcance de su presencia en el certamen.

Después de su "parón" tras la ruptura con el cantante Feid a principios de este año, la artista ha desatado la locura en el festival que se ha celebrado en California, Estados Unidos. En el escenario 'La Bichota' ha hecho disfrutar al público con algunas de sus canciones más icónicas como 'Mañana será bonito' y 'Tropicoqueta'.

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Reivindicar la cultura latinoamericana

La actuación de Karol G en el Coachella 2026, es uno más de los logros que se unen a la carrera musical de la artista, que ya dejó el listón muy alto cuando consiguió durante el 'Mañana será bonito tour' en 2024, llenar el estadio Santiago Bernabéu hasta en cuatro ocasiones. Con este mismo álbum, 'Mañana será bonito', la colombiana logró galardones tales como el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, entre otros.

La cantante, que actuó por primera vez en el festival el pasado domingo 12 de abril, volverá al escenario el último día del Coachella, actuando de nuevo el domingo 19 por la noche. Karol G además ha aprovechado la repercusión de este evento para reivindicar la cultura latinoamericana, aportando mucha simbología, banderas y géneros como la cumbia y la bachata al ritmo de una gran banda.

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Evitar hablar del ICE

Antes de la llegada de la colombiana a los escenarios del Coachella, esta denunció que le habían advertido de que no se pronunciara públicamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ya que posicionarse podría acarrearle problemas con su visado, además de exponer el dilema entre protegerse y utilizar su visibilidad para defender a su comunidad.

"Hay gente que me dice: 'Es mejor que no... porque, si dices eso, quizá al día siguiente recibas una llamada: 'Oye, te vamos a retirar el visado'. Te conviertes en un blanco, porque hay quienes quieren demostrar su poder", reveló la cantante de 'Tusa 'y 'Si antes te hubiera conocido' en una entrevista con Playboy.

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En esa conversación, Karol G desveló que le han recomendado evitar expresiones como "ICE OUT" (ICE FUERA), una consigna que ganó todavía más repercusión después de que Bad Bunny la pronunciara en los Grammy. Justin Bieber, Olivia Dean y otros artistas también se sumaron a esa protesta con gestos de apoyo a la comunidad inmigrante, entre ellos pines con ese mensaje.

Karol G: "Quiero representar a mi comunidad"

La ganadora de un Grammy reconoce que no le resulta sencillo decidir hasta dónde pronunciarse, aunque sostiene que, cuando lo haga, intentará que tenga un impacto real. "No quiero limitarme a decir 'ICE fuera" y que no salga nada de ahí, iré un poco más allá de eso. Quiero representar a mi comunidad, como ser humano, quiero que eso signifique más", indica.

"No estoy diciendo que no vaya a hacerlo, lo que digo es que, cuando lo haga, lo haré con el alma. Pero quiero sentarme y entender, en mi cabeza, qué implica realmente", señala Karol G, que subraya que "estoy dispuesta a decirlo". "Si te soy sincera, es algo que sobrepasa el límite de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero, a fin de cuentas, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?", comentó la artista.