Iván Sevilla 12 ABR 2026 - 20:14h.

Con motivo del 25 aniversario del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, el cantante y compositor interpretó 'Tu Bandera'

"Pasan los años y no me arrepiento, de verde he pintado mi vida", comienza la letra del himno compuesto por el propio Pablo López

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MálagaEl público y los jugadores que han estado en el pabellón Martín Carpena este domingo 12 de abril han podido disfrutar de la magia de Pablo López al cantar su himno 'Tu Bandera' que compuso para el Unicaja de Málaga.

Ha emocionado a los presentes al interpretar, sentado como siempre en su piano, un tema que creó junto al club para reforzar los símbolos de pertenencia al equipo de baloncesto de la ciudad de la Costa del Sol.

"Siempre te llevo conmigo, siempre seré tu bandera, no juegas sólo si yo estoy aquí porque vuela el Carpena y Málaga sueña, Unicaja yo vivo por ti", dice la letra que se lanzó oficialmente en el año 2013.

Pablo López la ha entonado a través de su privilegiada voz, casi a capela, tan solo con el acompañamiento instrumental de las teclas que él mismo tocaba mientras cantaba, antes del partido del equipo malagueño contra el Valencia Basket.

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Con motivo del 25 aniversario de la inauguración del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, el reconocido artista nacido en Fuengirola había sido invitado a actuar en la previa al encuentro.

Un "momento histórico" en el Martín Carpena

Lo vivido por todos los asistentes, entre los que estaba el propio alcalde Francisco de la Torre, ha sido una "actuación especial" y también un "momento histórico", al interpretase el himno en conjunto con la afición.

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Entre los aplausos al inicio, en breves intervalos del tema y, por supuesto, al finalizarlo, los seguidores del Unicaja de Málaga han mantenido en alto sus bufandas mientras entonaban la letra.

"Pasan los años y no me arrepiento, de verde he pintado mi vida. Vuelan los sueños y sigo sintiendo la magia de aquel primer día. Y en Ciudad Jardín me emocioné, yo estuve allí. Hoy, más de diez mil, están contigo y te cantan así", dice en sus primeros versos.

El artista iba muy bien equipado para la ocasión, vistiendo una camiseta del club, que lleva en el corazón desde hace tiempo.