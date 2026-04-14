Un viaje al pasado entre joyas y muebles en ANTIK Almoneda: de la chaqueta de Michael Jackson al megáfono de Rosalía
La Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo, conocida por el nombre ANTIK Almoneda Edición Primavera, es el gran escaparate de objetos de otros tiempos, con un mínimo de 50 años de antigüedad. Hasta el 19 de abril, lo 'vintage' cobra un especial protagonismo en el recinto ferial de IFEMA MADRID, tanto en decoración como en complementos tales como ropa, joyas y bisutería.
Un equipo de Informativos Telecinco ha acudido a esta muestra, en la que se pueden encontrar muebles de otras épocas, objetos que pertenecieron a los más destacados artistas o deportistas, relucientes joyas o bolsos con historia.
Un auténtico viaje al pasado y una llamada a la nostalgia con teléfonos que algunos hoy no saben manejar. Joyas y bolsos joya y joyero como un Gucci de cocodrilo. Un paraíso para los coleccionistas que pueden encontrarse, por ejemplo, con un códice medieval valorado en 5.000 euros.
También hay objetos que han hecho historia, pero más reciente, por ejemplo, como una muñequera de Freddie Mercury, una chaqueta de Michael Jackson o el casco que utilizó Lady Gaga en su actuación en la Super Bowl, también un megáfono de Rosalía, con el que ella hizo la presentación en Callao de 'Lux'. Se pueden adquirir otras reliquias extraordinarias, como una máquina de escribir por 1.000 euros.