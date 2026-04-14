Asun Chamoso 14 ABR 2026 - 06:30h.

Jaume Norberto es uno de los pocos afinadores titulados de pianos en España

Este reconocido afinador también se dedica a la restauración en su taller en Vic (Barcelona)

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BarcelonaEl cierre de la empresa textil familiar hizo replantearse la vida a Jaume Norberto. Era el gerente de una fábrica de éxito que se dedicaba a hacer tejidos para la decoración como cortinas o tapicerías. La irrupción de la producción de China en el mercado hizo que el negocio cayera en picado hasta que decidieron cerrarlo en 2006. "Me preguntaba qué haría y empecé a tocar el piano en casa y estaba muy desafinado. Y me pregunté ¿Quién afina pianos?", recuerda este técnico afinador de pianos y restaurador.

Y así saltó la chispa de una carrera como afinador profesional que le ha atrapado. Se formó cuatro años haciendo cursos en España, Alemania o Francia mientras trabajaba como comercial textil. Hasta que un día puso un anuncio en el diario y empezó a recibir llamada tras llamada para afinar pianos y abrió su primera tienda, que tenía 60 metros cuadrados, en Vic (Barcelona). 16 años después, no ha parado de crecer este solicitado afinador. "Es un trabajo apasionante y soy muy feliz con mi trabajo. Es fantástico", reconoce.

Se dedica a la afinación, la restauración y también el alquiler de sus doce pianos de cola para conciertos. "Es dar voz a los pianos para que tengan buena sonoridad", describe Jaume. Para sacar lo mejor de cada piano, repasa la máquina, hace retoques a los fieltros o a los ejes porque se desgastan de tocar, sobre todo, de la parte central. "Cada nota son tres cuerdas y tienen que sonar al unísono. Un piano tiene 250 cuerdas aproximadamente", cuenta. Toca afinarlo cuando las cuerdas se aflojan porque van cediendo en cada interpretación.

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En su taller de 600 metros cuadrados, es donde los restaura. El mantenimiento más habitual es cambiar los fieltros del teclado que hacen bailar las teclas o los martillos desgastados. Son reparaciones para piezas de particulares y también para su colección pianos antiguos que va adquiriendo. Su gran pasión es recuperar su esplendor sonoro: "Los venderé o tendré un museo", dice, entre risas. El más preciado es un piano de 1842 de la época de Chopin.

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A la afinación y la restauración para particulares, escuelas de música o conservatorios, también lleva pianos arriba y abajo por toda Cataluña para alquilarlos durante todo el año.

Pocos afinadores

Son pocos los afinadores titulados en España. La cifra puede llegar a los 60, calcula Jaume, que añade: "Muchos afinan pero pocos son afinadores". Una profesión que define como "Escuchamos como latidos. Es aprender a escuchar. La dificultad está en la mecánica y en la estabilidad de la afinación para que dure y sea estable".

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Confiesa que está cumpliendo su sueño de pequeño cuando no pudo aprender a tocar el piano. Lo hizo a los 40 años. Ahora, cada día, al final de sus largas jornadas de trabajo, se sienta a solas y lo toca: "Es una válvula de escape. Me olvido de la presión y el estrés. Es mi tiempo de desconexión y aprovecho para estudiar", revela. "Es un trabajo precioso. Estoy muy feliz de haber escogido este camino aunque haya sido muy duro. Me siento muy orgulloso", asegura este afinador de éxito.