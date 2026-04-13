Asun Chamoso 13 ABR 2026 - 18:30h.

Retro Experience Barcelona cuenta con 400 referencias de los años 80, 90 y 2000

Recrean un mundo retro para eventos, cine, publicidad, videoclips y también particulares

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BarcelonaLa nostalgia por el retro está de moda y en auge. En Retro Experience Barcelona pueden recrear un escenario de los años 80, 90 o 2000. "Es preservar y conservar el espíritu de la cultura pop, que no muera y esté presente en otras generaciones porque fue una época que no se volverá a repetir y en la que no necesitábamos pantallas. Todo era analógico y nos lo pasábamos muy bien", asegura José Rico, fundador y CEO de Retro Experience Barcelona. Un negocio único porque disponen de 400 referencias de las tres décadas para los que quieran hacer un salto en el tiempo y comprar, restaurar o alquilar vehículos clásicos, pinballs, jukebox, arcades o atrezzo.

A los 18 años, José empezó su propia colección con un coche clásico de 1959. Su carrera continuó comprando y vendiendo vehículos en Tarragona mientras seguía buscando y comprando piezas retro que empezó a alquilar. Le fue tan bien que decidió reinventarse: "Es una empresa de organización de eventos temáticos e inmersivos referentes a la cultura pop, de los ochenta hasta el 2000. Somos únicos para hacer un evento con todo lo que nos pidan", detalla. Eso fue en 2015 y desde entonces, no han dejado de crecer, también empujados por las redes sociales. Ahora necesitan tres espacios repartidos entre Viladecans y Castelldefels para guardar su extensa colección.

Una colección que ha ido creciendo dice, entre risas, haciendo "arcadeología". Según el fundador, "Las nuevas generaciones están viviendo esta cultura pop porque les atrapa, y mucha gente quisiera haber vivido, y se va a pasar a las nuevas generaciones porque es una época que marcó mucho y no va a desaparecer".

Los coches de película o de series de televisión no pueden faltar. Así en el catálogo retro se pueden encontrar desde un restaurado DeLorean de 'Regreso al futuro', que se puede alquilar desde trescientos euros la hora, hasta un 'Cazafantasmas Ecto-1', una réplica única en Europa, o el 'El coche fantástico', el popular KITT comandado por Michael Knight, de la serie de televisión de los años ochenta. A lista se le suman unos Jeep de 'Jurassic Park', que de origen pueden costar unos 7.000 euros, o incluso un autobús escolar norteamericano de 70 plazas. Y entre los vehículos, hay dos naves espaciales: una réplica de la nave de la serie de televisión 'V', a tamaño real, y un clásico como la nave X-Wing de 'Star Wars', de 7 metros de largo y con batería suficiente para activar luces, sonidos y efectos.

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También cuentan con pinballs exclusivos. Los que más se buscan son los de temática musical. Cuentan desde uno de edición limitada de Guns N'Roses, hasta de Metallica o Kiss. Los que quieran comprarlos, pueden encontrarlos de 'Piratas del Caribe' o de 'Star Trek'. Se puede completar con los arcade de toda la vida, como 'Pac-Man', los espaciales o de 'Terminator 2'.

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La música puede llegar de la mano de las jukebox, las máquinas de disco norteamericanas, o de radiocasettes tamaño XXL. Y se puede sumar a la ambientación, autos de choque, máquinas de gancho, televisores retro, dos cabinas telefónicas restauradas o figuras temáticas de películas como el soldado imperial de 'Star Wars', 'El muñeco diabólico' o de 'E.T'.

¿Y quiénes son los clientes de este mundo de cultura de pop? José Rico explica que les contactan productoras de cine, de publicidad, para grabar videoclips, para eventos, y también hay particulares que quieren reconstruir por unas horas una época pasada. "Hay fiestas temáticas como la que hicimos para un particular en la que se montó un salón recreativo con pinball, arcade, luces de neón, la nave espacial de 'Star Wars' y con actores", cuenta. Y añade: "Los que nacimos entre los ochenta y los noventa, sentimos nostalgia por volver a revivir esos momentos. Y que haya una empresa que te lo pueda hacer, o te pueda alquilar algo o montar un set que ellos imaginan, es una felicidad para ellos, porque no se encuentra tan fácil. Si pones en internet: ¿Quién me monta un videoclub de los ochenta? No sale nadie".

José sigue con su espíritu coleccionista y sueña con una deseada incorporación: "Hay que soñar en grande y no sé si será posible: una de las piezas que queremos sería el Batmóvil de Tim Burton de 1989. Nos gustaría conseguir una réplica porque originales solo hay dos. Me imagino con el Batmóvil de Tim Burton por la avenida Diagonal de Barcelona".