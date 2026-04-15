Mientras haya público, nostalgia y promotores insistentes, las despedidas seguirán siendo provisionalmente definitivas

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En la industria musical la palabra 'retirada' tiene la misma credibilidad que una dieta que empieza un lunes o una inscripción en el gimnasio el 7 de enero. Más vale no apostar demasiado por su cumplimiento. Y si hacía falta otro recordatorio ahí están Kiss, los reyes de las falsas despedidas. Tras su pomposo adiós con el 'End of the Road Tour', ahora han decidido que aún queda gasolina para subirse otra vez a un escenario, el del Kiss Kruise, el próximo mes de noviembre.

Claro, pueden argumentar que no se trata de un concierto 'normal', sino de una "experiencia temática", un evento que comenzó como un crucero auspiciado por ellos mismos con actuación en directo y que ahora tendrá lugar en el complejo Virgin Hotels de Las Vegas. Técnicamente no están rompiendo su palabra, solo reinterpretándola con nuevo maquillaje.

Por supuesto que no es la primera vez que Kiss se despide para volver. Ya en el año 2000 hicieron una gira de 'adiós definitivo' que resultó ser más bien un 'hasta luego, si eso'. Y en el noble linaje de la despedida reversible no están solos. A lo largo de las décadas, son muchos los grupos y artistas que han descubierto que decir adiós es lo fácil, lo complicado es resistirse a volver. Mientras haya público, nostalgia y promotores insistentes, estas despedidas seguirán siendo provisionalmente definitivas.

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The Who

Pioneros no solo del rock de estadio, sino también del concepto gira de despedida. Tras anunciar su farewell tour en 1982, Roger Daltrey y Pete Townshend básicamente decidieron que retirarse era más una sugerencia que una regla. Volvieron a girar en 1989 y desde entonces han convertido la amenaza de la última gira en una tradición reciclable. Lo suyo más que volver es no irse nunca del todo.

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Eagles

Quizá el caso más legendario de ironía involuntaria: tras su ruptura en 1980, prometieron reunirse “cuando el infierno se congele”. Y en 1994 lanzaron el álbum 'Hell Freezes Over'. Sí, bromearon con ello, pero también facturaron de lo lindo. Desde entonces, han demostrado que el infierno no es mal lugar para estar si tiene aire acondicionado y buena acústica.

Cher

Emprendió su gira de despedida cuando tenía 56 años, en 2002. Se llamaba literalmente 'Living Proof: The Farewell Tour'. Se convirtió en una de las más exitosas de su carrera, extendiéndose durante tres años hasta abril de 2005. Tras echar un vistazo al balance de la cuenta de resultados Cher se lo pensó mejor y volvió a los escenarios en 2008. No había sido una retirada, sino una pausa dramática.

The Police

Se separaron en el pico de su fama en 1986 sin una gira de despedida formal pero jurando que jamás volverían. Mantuvieron la promesa durante décadas, hasta que en 2007 sorprendieron con una gira de reunión que se convirtió en una de las más rentables de la historia. Después de llenar la caja registradora, adiós de nuevo. Esta vez (parece que) definitivo.

Scorpions

Anunciaron su retiro con 'Sting in the Tail' como álbum final y una gira de despedida en 2010, que terminaría durando tres años. En 2012 ya estaban reculando y al finalizar admitieron que se habían divertido tanto que preferían continuar como si nada. Aquí paz y después gloria. A día de hoy siguen sacando discos y girando.

Judas Priest

En 2011 lanzaron su Epitaph Tour, supuestamente su última gran gira mundial. Poco después aclararon que aquello no significaba dejar de tocar… solo dejar de hacer giras largas. Es decir, redefinieron el concepto de retiro en tiempo real y muchos tomarían nota después del hallazgo. El heavy metal no muere, solo ajusta calendarios.

Phil Collins

Se retiró en 2011 por problemas de salud, en teoría, porque ya no tenía nada más que decir y prefería dedicarse a su familia. Pero en 2015 declaró oficialmente: "Ya no estoy retirado", y realizó la gira Not Dead Yet (Aún no estoy muerto) antes de una reunión final con Genesis en 2021-2022. Los problemas físicos finalmente sí terminaron retirándole, aunque recientemente ha dejado abierta la puerta a volver a grabar música en el estudio. Por algo se empieza.

Mötley Crüe

La pendenciera banda angelina fue un paso más allá en la escenificación de la retirada con la firma oficial y retransmitida a bombo y platillo de una contrato legal de 'cese de gira' que les impedía volver a tocar juntos después de 2015. Muy rock’n’roll… hasta que en 2019 lo rompieron sin demasiado pudor anunciando un nuevo regreso. Alegaron que la demanda de los fans lo justificaba. Así cualquiera firma.

Ozzy Osbourne

El fallecido Ozzy Osbourne anunció su gira de despedida No More Tours II en 2018 (sí, “II”, porque ya había habido una primera entrega en los 90 tras ser diagnosticado erróneamente con una enfermedad que creía que le impediría volver a tocar). Problemas de salud muy reales fueron interrumpiendo esa segunda gira, pero nunca quedó claro si era el final-final o simplemente otro capitulo en la saga.

Joaquín Sabina

El mejor ejemplo patrio de las despedidas en diferido es el flaco de Úbeda. Después de su caída en el WiZink Center y la pandemia, su regreso en 2023 fue vendido como un "milagro" escénico. Aunque técnicamente no la llamó gira de despedida, el tono de los conciertos de la gira 'Contra todo pronóstico' era de testamento vital, y así lo entendió el público en ese momento. Por eso no pareció muy serio que al poco de terminarla anunciara otra llamada 'Hola y adiós', ahora sí definitiva. Aunque tratándose de Sabina la puerta de regreso siempre está abierta.