El ex líder de Pink Floyd busca al vocalista definitivo para el proyecto Legacy que lidera su hijo Harry y que recorrerá la era dorada de la banda británica

Roger Waters insulta a Ozzy Osborne y su hijo le contesta: “Mi padre siempre pensó que eras un capullo”

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Roger Waters es un tipo complicado. Lo saben sus ex compañeros en Pink Floyd a los que trató con displicencia durante la etapa más creativa del grupo, lo saben colegas de profesión a los que no duda en criticar sin pelos en la lengua por cualquier motivo, y lo sabe su propio hijo Harry, al que expulsó de su propia banda sin justificación aparente. Así se las gasta el creador de 'The Wall'. Pero el legendario músico británico también puede ser un buen samaritano y ahora, a los 82 años, se ha propuesto echar una mano a ese mismo hijo al que despidió y que tuvo que buscarse los garbanzos en una banda tributo a... (ejem) Pink Floyd. Al final la sangre siempre tira.

O puede que a Waters simplemente le remuerda la conciencia. Al fin y al cabo, Harry Waters había sido su teclista durante 14 años en la carretera. Había participado en sus exitosas giras de 'The Dark Side of the Moon Live' y 'The Wall Live' recreando las atmosféricas texturas de Richard Wright en Pink Floyd. Sin embargo, en 2016, antes de la gira 'Us + Them', Roger le comunicó que ya no contaba con él en el grupo. ¿El motivo? Quería un cambio de aires, "algo nuevo, algo fresco", según le dijo el músico a Harry, quien ha admitido que aquello "fue bastante miserable". "No conozco sus razones exactas, pero todos salvo dos personas fueron despedidos. El problema es que los otros no eran su hijo, así que para mí fue doblemente doloroso", explicó en su momento.

Exilio y vuelta a casa

Harry no tardó mucho en entrar a formar parte del grupo tributo Brit Floyd, junto a la excorista de Pink Floyd Durga McBroom y el que fuera saxofonista de la banda Scott Page. Desde entonces también ha tocado con la agrupación de Les Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, con quienes interpretó el álbum 'Animals', y ha desarrollado proyectos propios más orientados al jazz. Ahora ha montado una nueva banda tributo y ahí es donde resurge la figura del patriarca.

El exlíder de Pink Floyd ha lanzado en sus redes sociales una "invitación abierta" para encontrar a un cantante que lidere un nuevo proyecto titulado: 'Roger Waters Presents LEGACY – A Pink Floyd Show Performed By The Harry Waters Band'. Bajo el lema 'El legado del padre, la banda del hijo', Roger busca al vocalista definitivo para este tour que recorrerá la era dorada de la banda británica. Y no le sirve cualquiera. El elegido deberá replicar el rango vocal que el bajista tenía en los años 70.

Buscando la voz de la juventud

"La banda de Harry lo tiene todo, pero le falta una cosa: la voz que yo tenía cuando era joven. ¿Puedes hacer eso? ¿Eres esa voz que falta? Necesito a alguien que pueda cantar desde la urgencia suave de ‘Comfortably Numb’ hasta el grito agudo de ‘Don’t Leave Me Now’. Hablo en serio", dice Roger en un vídeo. Todo aquel que crea que tiene lo que hay que tener para postularse al puesto debe hacerlo antes del 30 de abril. "Por favor, asegúrate de enviar una canción de Pink Floyd con Roger como voz principal", indica el formulario online.

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La gira está programada para comenzar en febrero de 2027 y durará unas 20 semanas. Las fechas se organizarían en bloques de cinco semanas, con descansos entre ellos. "Mi hijo Harry Waters ha reunido una gran banda y ha preparado un gran espectáculo para salir de gira el año que viene y rendir homenaje a la música de la era dorada de Pink Floyd, y quizá incluir un par de canciones de mi carrera en solitario posterior”, ha avanzado Waters, a quien parece no importarle mucho vivir atrapado eternamente en el bucle de nostalgia que él mismo criticaba cuando tenía esa voz que ahora busca en otro. Welcome to the machine.