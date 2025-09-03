Roger Waters insulta a Ozzy Osborne y su hijo le contesta: “Mi padre siempre pensó que eras un capullo”

El exlíder de Pink Floyd ha acusado al cantante de Black Sabbath, recientemente fallecido, de traer "cien años de idioteces y tonterías" a la cultura occidental

Ozzy Osbourne y el fin de una era: quién es quién en la histórica foto de leyendas del rock de su despedida

Compartir







Que Roger Waters no pierde ocasión de pisar un buen charco ya lo sabíamos. Desde luego, la edad no ha rebajado ni un ápice su vena provocadora ni ha frenado su tendencia a opinar sin filtros ni pelos en la lengua sobre cualquier cosa. Pero con tanta incorrección política también se corre el riesgo de patinar gravemente. Desde luego, menospreciar a un compañero de profesión recién fallecido no es un gesto precisamente oportuno o cargado de empatía. Y es lo que ha hecho el exlíder de Pink Floyd al arremeter contra Ozzy Osbourne solo seis semanas después de su muerte, acusándole de traer "cien años" de "idioteces y tonterías" a la cultura occidental.

En realidad, Waters estaba hablando en un podcast de 'The Independent' de cómo los chismes sobre iconos pop como Taylor Swift o Kim Kardashian pueden distraer o anestesiar a la gente ante los problemas realmente importantes. Y de repente se le ocurrió traer a colación al exvocalista de Black Sabbath: “Ozzy Osbourne, que acaba de morir, que Dios lo bendiga, sea cual sea el estado en el que estuvo toda su vida. Nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la televisión durante cientos de años con sus tonterías y ridiculeces", en referencia al show de 'The Osbournes'.

¿Pollos o murciélagos?

El máximo responsable de 'The Wall' no se quedó ahí y también decidió meterse con el aspecto musical del Príncipe de las Tinieblas. "La música, no tengo ni idea, me importa una mierda. No me importa Black Sabbath, nunca me importó, no me interesa ... '¡¡¡Wahhhh!!!'”, decía mientras hacía una grotesca imitación de Ozzy sacando la lengua. “Y morder las cabezas de los pollos o lo que sea que hagan. No podría importarme menos", añadía. Entonces alguien le hizo notar que lo mordió Ozzy fue la cabeza de un murciélago, a lo cual Waters contestó: “Dios mío, eso es aún peor, ¿no? No sé, ¿es peor morderle la cabeza a un murciélago o a un pollo?".

La airada reacción de Jack Osbourne

Semejante falta de respeto desató una oleada de reacciones en las redes sociales, especialmente la del hijo de Ozzy, Jack Osbourne, que no dudó en contestarle directamente: "Oye, Roger Waters, que te jodan. Qué patético y desconectado te has vuelto. Parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando tonterías en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un capullo; gracias por demostrarle que tenía razón”.

PUEDE INTERESARTE La dura respuesta de Roger Waters a la petición de Zuckerberg de usar su canción

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Lo que está claro es que Waters, a sus 80 años, no va a cambiar. Su acentuada sensibilidad antibélica y antiautoritaria, unido al uso de simbología asociada al nazismo y al antisemitismo, le han convertido en un personaje incómodo para muchos. Tanto que incluso quienes sienten simpatía por su carácter irreductible se ven obligados a torcer el morro de vez en cuando ante ciertos exabruptos.