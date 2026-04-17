Redacción Uppers 17 ABR 2026 - 16:26h.

Jimix retoma una de sus grandes pasiones en la novela gráfica 'Mi loca historia del básquet'

'Marcie', el comic irónico en el que la protagonista aprovecha la invisibilidad de la menopausia para convertirse en detective

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Andrés Jiménez fue una pieza clave en el crecimiento del baloncesto español en los años 80 y 90. Sin el ruido mediático de otras estrellas, se ganó el respeto del aficionado -primero en el Joventut y después en el Barcelona- por su regularidad, trabajo defensivo y un físico puesto siempre al servicio del equipo.

Muchos años después de colgar las botas recupera una faceta menos conocida pero muy suya, la de dibujante. En 'Mi loca historia del básquet' (Valnera) Jiménez, también conocido popularmente como Jimix, cambia la cancha por las viñetas para contar, con humor y cercanía, su propia experiencia dentro de ese mundo. No es tanto una biografía al uso como una mirada desenfadada y personal a todo lo que rodea al baloncesto.

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Un pasión heredada

Que lo cuente en formato novela gráfica tiene todo el sentido del mundo, puesto que Jiménez ya de niño devoraba los cómics que su abuelo vendía en un quiosco de la localidad sevillana de Carmona. De Mortadelo a Spiderman, pasando por Tintín, Pulgarcito o La Masa. Entre esas páginas cultivó una pasión por la caricatura y la ilustración que le llevó a crear un par de fanzines al mismo tiempo que progresaba en el baloncesto profesional.

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Durante sus años en activo era conocido por realizar dibujos para compañeros y campañas puntuales. Fue Fernando Martín quien le puso el apodo de Jimix que utilizó como pseudónimo artístico para inmortalizar en la mítica revista 'Nuevo Basket' la histórica medalla de plata de los Juegos Olímpicos de 1984 ante los EEUU de un tal Michael Jordan, gesta de la que formó parte activa como máximo anotador español del partido con 16 puntos.

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De la Penya pasó al Barça en 1986, donde jugó 12 temporadas consecutivas ganando 18 títulos, incluyendo siete Ligas ACB y cuatro Copas del Rey. Con la selección española fue 187 veces internacional y anotó 2.393 puntos en total. "Siempre he tenido la afición de dibujar y tenía muchas ganas de sacar un libro que contara mi historia con mis propios dibujos", ha explicado Jiménez en la Cadena Ser.

Historia en tres partes

'Mi loca historia del básquet' está dividido en tres partes. La primera es la más puramente autobiográfica. Después, Andrés Jiménez ofrece a su lector su loca visión de la historia a través del baloncesto, siempre con humor y creatividad. Y finalmente, recupera bocetos y notas del diario de Los Ángeles '84, ofreciendo una mirada visual y personal de aquel evento histórico que hizo trasnochar a media España.

Más que una dramatización de su historia, Jimix quería aportar una mirada sobre los sacrificios que hay detrás de cualquier sueño deportivo. "Aunque los chavales creen que llegar a ser un gran jugador es fácil, la vida y la carrera de deportista tienen momentos muy complicados", afirmaba en la mencionada entrevista en la Ser.

El libro cuenta con un prólogo escrito por Pau Gasol, con el que coincidió en las filas azulgranas al final de su trayectoria. "Yo era joven, él veterano. Yo estaba al principio de mi carrera, él al final de la suya. Aunque no pudimos coincidir en la selección, sí compartí con él el número de camiseta. Su número 4, que lució durante todos sus años en el Barça, me acompañó a mí en mis partidos con la Familia", escribe Gasol.