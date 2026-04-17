Fallece en Barcelona Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores y figura clave del mundo editorial en español

Compartir







La editora Beatriz de Moura, fundadora y directora literaria de Tusquets Editores, ha fallecido este viernes en Barcelona, han informado a Europa Press fuentes del sello.

En un apunte en sus redes sociales, Tusquets ha lamentado la muerte de una "mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial".

Beatriz de Moura (1939-2026), nacida en Río de Janeiro, se instaló en la década de los 60 en Barcelona y comenzó a trabajar en la editorial Salvat y en la editorial Gustavo Gili, posteriormente en Lumen antes de fundar Tusquets Editores en 1969.