El actor Bryan Cranston, de 'Breaking Bad', sentencia a Shia LaBeouf por sus problemas legales: "Busca ayuda"

Bryan Cranston pide a Shia LaBeouf que “busque ayuda” en plena polémica por sus problemas legales y comportamiento reciente

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El actor Bryan Cranston ha enviado un mensaje directo a Shia LaBeouf en plena oleada de polémicas que rodean al intérprete estadounidense: “Shia, busca ayuda”.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con Frankie Muniz para la revista 'Esquire', en la que ambos recordaban sus inicios en la industria y reflexionaban sobre el salto a la fama de algunos actores infantiles.

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De promesa de Hollywood a figura controvertida

Durante la conversación, Muniz mencionó la película 'Holes', un papel que finalmente recayó en LaBeouf y que supuso un punto de inflexión en su carrera. Según ha informado el medio 'Page Six', el actor terminaría consolidándose en Hollywood con títulos como Transformers, Los Ángeles de Charlie: Al límite y Yo, robot.

Sin embargo, su trayectoria también ha estado marcada por problemas personales y legales que han empañado su imagen pública.

Nuevos altercados y causas judiciales

En las últimas semanas, LaBeouf ha vuelto a ocupar titulares tras verse implicado en un altercado físico en Nueva Orleans, donde, según varios medios, participó en una pelea a las afueras de un local.

Este incidente se suma a acusaciones por agresión simple durante el Mardi Gras y a otros conflictos recientes.

Además, el actor continúa envuelto en una batalla legal con su expareja, la artista FKA Twigs, quien le acusa de intentar “silenciarla” tras su denuncia por agresión sexual.

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A estos problemas judiciales se añade un comportamiento que ha generado preocupación. Recientemente, LaBeouf protagonizó un episodio en un hotel en Italia, donde fue visto alterado, semidesnudo y enfrentándose a otros huéspedes.

También ha circulado un vídeo en el que el actor aparece gritando a una mujer en un restaurante, durante unas vacaciones en el país.

Un consejo que reabre la herida

En este contexto, las palabras de Cranston han sido interpretadas como algo más que una simple opinión: un llamamiento a la rehabilitación de un actor cuya carrera ha estado marcada por altibajos.

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Durante la entrevista, el propio Cranston dejó caer con ironía que la trayectoria de LaBeouf podría haber sido muy distinta: “Podrías haber terminado con la vida de Shia LaBeouf”, bromeó dirigiéndose a Muniz.

Más allá del tono distendido, su mensaje final fue claro y directo. Un consejo breve que resume la preocupación que rodea actualmente a Shia LaBeouf: buscar ayuda.