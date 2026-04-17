Val Kilmer regresa a la gran pantalla gracias a la inteligencia artificial en una película póstuma autorizada por su familia

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Val Kilmer vuelve al cine gracias a la IA: Hollywood reabre el debate sobre recrear a actores fallecidos

Hollywood vuelve a cruzar una línea tecnológica y ética, el actor Val Kilmer, fallecido el año pasado a causa de un cáncer de laringe, regresa ahora a la gran pantalla gracias al uso de inteligencia artificial en una película póstuma que ya ha abierto el debate en la industria.

Se trata de 'Tan profundo como la tumba', un proyecto en el que su imagen y su voz han sido recreadas mediante IA generativa. Para ello, el equipo ha utilizado material de archivo del intérprete: “Hemos utilizado material de archivo, fotografías y grabaciones de voz”, explican los responsables del filme, un dúo de hermanos que firman la producción y la dirección.

El consentimiento, clave en el proceso

Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto ha sido el visto bueno de la familia del actor. La participación de la inteligencia artificial para reconstruir su presencia en pantalla contó con la autorización de sus herederos, una condición imprescindible para llevarlo a cabo.

Además, el propio Kilmer había aceptado en vida formar parte de la película en el papel del padre Fintan, lo que ha sido determinante para continuar con el proyecto tras su fallecimiento. “Respetar su voluntad era clave”, aseguran desde su entorno.

Tecnología al servicio del cine… con matices

El resultado muestra a un Val Kilmer reconstruido digitalmente, integrado en la historia junto a otros personajes en un entorno que incluye el pueblo navajo en Arizona y la mayor reserva indígena de Estados Unidos.

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Desde el equipo reconocen que han empleado “todas las herramientas disponibles para ser lo más realista posible”, aunque admiten ciertos límites: “Quizás le falte un poco de carácter”.

Un debate que vuelve a escena

El uso de inteligencia artificial para recrear a intérpretes fallecidos no es nuevo, pero este caso vuelve a poner el foco en los límites de la tecnología en el cine. ¿Hasta qué punto es legítimo “revivir” a un actor? ¿Es suficiente el consentimiento previo o familiar?

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Mientras la industria explora nuevas posibilidades narrativas, también crecen las dudas éticas sobre el uso de la imagen y la identidad más allá de la muerte.

Con esta película, Val Kilmer vuelve a la gran pantalla. Una presencia que, aunque digital, demuestra que en el séptimo arte la última palabra aún no está escrita.