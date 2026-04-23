Ignasi Camós se encontraba al frente del ICAA desde junio de 2023, cuando sustituyó a Beatriz Navas

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El director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, ha fallecido este jueves a los 56 años, según ha confirmado el Ministerio de Cultura en un comunicado en el que traslada sus condolencias a familiares, amigos y allegados por esta pérdida.

Ignasi Camós se encontraba al frente del ICAA desde junio de 2023, cuando sustituyó a Beatriz Navas. El Ministerio de Cultura agradece la gran labor y compromiso de Ignasi Camós al frente del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que, junto a su vocación de servicio público, "dejarán una gran huella en las personas e instituciones con las que trabajó".

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Camós era doctor en Derecho, profesor titular de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Girona y funcionario de la Administración General del Estado. Durante su trayectoria, ocupó diferentes puestos de responsabilidad en la Generalitat de Cataluña y fue consejero de Empleo y de Seguridad Social en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas.

Desde el mes de julio de 2021, ejerció como asesor parlamentario en el Gabinete del ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, puesto desde el que coordinó los grupos de trabajo para el desarrollo del Estatuto del Artista.

Además, había desempeñado su labor como asesor parlamentario en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020-2021) y en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social e Inmigración (2018-2019). Previamente había sido consejero técnico en el Ministerio de Educación, en la Representación Permanente ante la Unión Europea en Bruselas.