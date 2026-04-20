Celia Molina 20 ABR 2026 - 11:44h.

Por segunda vez, la cantante italiana paró de cantar al no estar conforme con lo que estaba ocurriendo entre las gradas

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Por segunda vez y, en el marco de su gira mundial 'Yo canto World Tour', Laura Pausini ha detenido uno de sus conciertos por no estar conforme con lo que estaba pasando entre las gradas. Si, en su show de Madrid, ya pidió a la banda que dejara de tocar para reprender a un asistente que estaba "bebido", argumentando que sus conciertos no eran "un lugar para beber", esta vez, en su debut en la etapa latinoamericana del tour, la cantante se dirigió a los ocupantes de la primera fila del estadio 'Arena 1' de Lima, Perú.

Mientras estaba interpretando su mítico tema 'Gente', la italiana decidió dejar de cantar al darse cuenta de que los fans que ella veía directamente desde el escenario no estaban cantando sus canciones: "Tengo que parar, lo siento. ¿Quién está ocupando la primera fila? Señor, necesita irse un poco más allá, porque los de la primera fila pagan mucho, pero no se saben mis canciones. Mirad a lo lejos cantan todos y los de la primera fila no cantan. Chicos de la primera fila, moved los labios", dijo la artista en pleno concierto.

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"Los de la primera fila pagan mucho, pero no cantan"

Aunque, en el estadio, la reprimenda de la cantante generó una tremenda ovación (sobre todo, por parte de los fans que no habían conseguido las mejores entradas y tenían que conformarse con verla desde atrás), en las redes sociales, el nuevo comentario de Laura ha causado una reacción ambivalente.

Por un lado, hay quienes la aplauden por no morderse la lengua nunca y por "su arte italiano" para generar "una discusión de la nada". También hay quien ha entendido que Pausini se ofendiera por lo que estaba apreciando en las primeras filas, muchas veces reservadas para famosos o personajes conocidos que ayudan a promocionar el propio evento. Pero, por otro lado, muchos otros usuarios han defendido que "cada uno puede ir a un concierto por sus propias razones", sin tener que cantar las canciones del artista a todo pulmón y de forma obligatoria.

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Lo que la italiana propuso en pleno directo, para sentirse más apoyada, fue la utilización de una cámara móvil con la que pudiera ver mejor a sus verdaderos fans mientras ella estaba en el escenario. Algo similar a la Kiss Cam que usa Coldplay en sus conciertos y gracias a la que, además de detectar infidelidades ocultas, Chris Martin puede interactuar directamente con su público.