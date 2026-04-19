Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a La Botica de la Abuela

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PamplonaEl naturópata navarro Txumari Alfaro, conocido por presentar el programa de TVE 'La Botica de la Abuela' en los años noventa, falleció este sábado en Pamplona a los 73 años. Según se indica en la esquela, el funeral se celebrará este próximo lunes a las 20:00 horas en la iglesia parroquial de Santa María de la Esperanza de Doniantzu, en Zizur Mayor.

Nacido en Arguedas en 1952, Alfaro se convirtió en un rostro popular de la televisión en los años noventa gracias a 'La Botica de la Abuela', emisión en la que se daban consejos caseros para dolencias. Con ese programa se ganó la confianza de los telespectadores y se convirtió en un gran referente para varias generaciones. Tras su paso por TVE, trabajó en otros canales de televisión, como Antena 3 o Telecinco.

Su figura quedó ligada a los consejos de salud natural

Txumari Alfaro, cuyo nombre completo era Jesús Mari Alfaro Martón, estaba casado con Charo Larraya y era padre de dos hijas, María y Juncal. Su figura quedó ligada a los consejos de salud natural, a los remedios caseros y a su forma de comunicar que le dio una gran popularidad en el país.

Alfaro también escribió más de una decena de libros, entre ellos 'La Botica de la Abuela', 'Plantas y remedios naturales', 'Salud a la carta' y 'Un cuerpo para toda una vida'. Algunas de sus recomendaciones generaron polémica y acusaciones de dar consejos que no se basaban en la ciencia. La muerte de Txumari Alfaro cierra una etapa muy reconocible de la televisión y de la divulgación de remedios naturales en España.