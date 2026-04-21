Muere el cantante y humorista andaluz Paco Aguilar a los 77 años

Aguilar alcanzó popularidad a nivel nacional gracias a su participación en el programa de TVE ‘No te rías que es peor'

El humorista, cantante y presentador sevillano convivía con esclerosis múltiple desde los años ochenta

Compartir







El humorista, cantante y presentador sevillano Paco Aguilar ha fallecido a los 77 años, según ha informado Canal Sur Radio, medio en el que desarrolló buena parte de su trayectoria en las últimas décadas.

Aguilar, nacido en Sevilla en 1949, fue una figura conocida en la radio y la televisión andaluza, con una carrera de más de medio siglo ligada al mundo del espectáculo.

Su amplia trayectoria

Comenzó en la música en los años sesenta y setenta como guitarrista en grupos como Los Amigos de Gines y Yerbabuena, antes de dar el salto a la comunicación. Alcanzó popularidad a nivel nacional en los años noventa gracias a su participación en el programa de Televisión Española ‘No te rías que es peor’, donde consolidó su faceta como humorista ante el gran público.

En radio, su trabajo más reconocido fue ‘Andalucía sin barreras’, un programa de Canal Sur centrado en la discapacidad que presentó durante más de veinte años y que se convirtió en un referente. Su implicación en este ámbito estaba vinculada a su propia experiencia, ya que convivía con esclerosis múltiple desde los años ochenta, una enfermedad que no le apartó de los medios y sobre la que habló abiertamente en numerosas ocasiones.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y formado también en RTVE, Aguilar trabajó como guionista, productor y presentador, además de colaborar con distintas voces de la radio. En los últimos años había reducido su actividad pública debido a su estado de salud.