Pablo Álvarez desmiente los mitos del español y revela sus secretos en su libro 'El español no nació ayer'

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Los idiomas se van adaptando con el paso de los años y a los diccionarios se van sumando nuevas palabras que en realidad tienen el mismo significado que un término que se ha quedado obsoleto, pero ya en el Siglo de Oro español había una palabra para referirse a las personas que les gustan el postureo en redes sociales: petimetre.

Con el libro 'El español no nació ayer' lo que su autor, Pablo Álvarez Comesaña intenta enseñar a los lectores es que casi todas las palabras que utilizamos y que creemos como nuevas, en realidad tienen su origen hace muchísimos años. La lengua española no fue algo creado por una institución o por un grupo de personas, sino que poco a poco se ha ido construyendo en 2.000 años.

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"¿Qué haiga no es normativo? Bueno, eso ha sido simplemente un capricho, por así decirlo, de los hablantes que han establecido que no, que no se dice haiga, que se dice haya". Este es un ejemplo de muchos otros que el autor ha utilizado para enseñarnos que las palabras cambian como lo hacen las modas, las personas e incluso la sociedad.

Las palabras vuelven como las modas, desde hace muchos siglos atrás

Pablo es un lingüista que acumula miles de seguidores en Instagram y que no solo revela curiosidades, sino que también con sus vídeos permite aprender mucho de nuestro propio idioma. Uno de los mitos que ha desmentido y por el que se ha hecho viral en redes sociales que "no hay 4.000 palabras de origen árabe, eso es falso".

Pero si creemos que nosotros o las nuevas generaciones están inventado palabras o dicho, estamos muy equivocados: "Lo de épico es una palabra que, bueno, desde Homero no se dice épico". En realidad estamos muy desfasados o las modas han vuelto desde hace siglos.