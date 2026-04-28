Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 20:48h.

Lola Índigo ha vuelto a hablar y criticar el uso del Ozempic como método para adelgazar

Descubren los "efectos rebote" de los medicamentos adelgazantes: "Se vuelve al estado previo de salud en apenas año y medio"

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No es la primera vez que Lola Índigo reivindica la importancia de quererse a uno mismo tal cual es sin necesidad de seguir un estereotipo de delgadez o de talla concreta. Ya en la edición número 39 de los Goya habló del uso del Ozempic y dio su opinión al respecto.

Pero ahora, una cuenta de Twitter ha publicado un vídeo donde aparece la cantante criticando el uso de este medicamento que se ha vuelto tan famoso como método para adelgazar rápidamente: “¿Por qué alguien se pincharía Ozempic, si te quita el hambre? Si a mi lo que más me gusta en el mundo es comer. Entre comer y ser feliz teniendo mi cuerpo normal a no comer y ser una desgraciada para verme flaca, prefiero comer y ser yo”.

Ya en la gala de los Goya hace unos meses dijo alto y claro que no estaba de acuerdo con este medicamento para que las personas adelgacen, ya que quita el hambre y la cantante defiende que ante todo hay que ser feliz en la vida: La fiebre del Ozempic que hay ahora, todo el mundo obsesionado con la delgadez, la homogeneidad que hay de todo el mundo queriendo verse igual. Hay que tener un poquito más de amor propio".

Riesgos y beneficios del Ozempic

Cada vez más fármacos de la familia Ozempic - agonistas del GLP-1- se utilizan para tratar la diabetes y la obesidad. Sin embargo, su eficacia y sus riesgos aún no se han evaluado sistemáticamente en un conjunto integral de posibles consecuencias para la salud.

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Ozempic, Wegovy, y Mounjaro son los más conocidos, y tras su llegada al mercado, múltiples estudios han mostrado sus riesgos y beneficios -incluso más allá de la pérdida de peso-. Desde que, podría ayudar a dejar de fumar o reduciría el riesgo de infarto a que podría aumentan el riesgo de una rara afección ocular.