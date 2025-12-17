Celia Molina 17 DIC 2025 - 11:43h.

La reina Letizia ha presidido el acto de la FundéuRAE (Fundación del Español Urgente) donde se ha elegido la palabra del año 2025

Este miércoles 17 de diciembre, la reina Letizia ha presidido el acto en el que la FundéuRAE, una institución creada por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE) para promover el buen uso del español, ha comunicado cuál es la 'Palabra del año 2025'. El año pasado, la palabra más importante fue DANA - cuya definición oficial es una depresión aislada en niveles altos - debido al impacto que tuvo para toda España la tragedia vivida en la Valencia, Albacete y Málaga.

El 29 de octubre - una fecha que las víctimas jamás olvidarán - varias riadas y desbordamientos producidos por este fenómeno atmosférico provocaron un total de 229 muertos, la mayor parte de ellos concentrados en la Comunidad Valenciana. Debido a la gravedad de los hechos - que, un año después, han provocado la dimisión de Carlos Mazón - DANA fue el término más destacado de todo 2024, pues la base de la elección anual de cada palabra es la de "suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección".

Doña Letizia ha presidido un actor en el que la FundéuRAE ha celebrado sus 20 años de vida, tiempo en el que se ha convertido en uno de los principales referentes para los periodistas hispanohablantes y, en general, para los profesionales de la lengua española. Sus recomendaciones sobre el buen uso del idioma se difunden todo el año y ofrece un servicio diario de resolución de dudas lingüísticas orientado a los medios de comunicación, cuya eficacia ha sido hoy dignificada.

Los miembros de la Fundación son conscientes de que, en las redacciones periodísticas, "siempre surgen dudas sobre el buen uso de las palabras" y, por ello, la institución se ha convertido en ese "amigo" que resuelve sus problemas pues, "la buena escritura en los medios es siempre un sigo de rigor y cuidado". Una "exactitud en las palabras" que ha valorado mucho la propia reina Letizia, como experiodista y amante de nuestro lenguaje cuando, en su discurso, ha hablado de la "pedrada" que tiene con la exigencia de que "los WhatsApp se escriban correctamente".

"Me gusta estar entre vosotros porque tenéis pinta, como yo, de fruncir el ceño cuando alguien os escribe un WhatsApp con una mayúscula inventada, con excesivos gerundios o esas tildes inexistentes. Yo también tengo esa pedrada", ha asegurado su Majestad, poco antes de que la FundéuRAE anunciara la palabra más importante de este 2025: ARANCEL.

Ese término, definido por la RAE como la "tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios como costas judiciales, aduanas etc" y que, desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones americanas, ha sido su mayor arma para condicionar los acuerdos de Estados Unidos con el resto de las potencias internacionales, se ha ganado el honor de ser la palabra del año por la repercusión que las políticas trumpistas han tenido en todo el mundo.