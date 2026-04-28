Claudia Barraso 28 ABR 2026 - 17:25h.

Cristina Romaña tiene la enfermedad de Lyme tras ser picada por una garrapata en un viaje que hizo a Japón

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Cristina Romaña es una bailarina profesional de 25 años que ha visto su vida completamente paralizada desde hace un año y medio cuando contrajo una grave enfermedad tras un viaje que hizo a Japón. La joven visitó el Parque de Nara para acariciar ciervos en plena naturaleza, pero a los pocos días empezó su peor pesadilla.

Su cuerpo empezó a llenarse de heridas, ampollas y comenzó a sentirse muy mal, por lo que decidió acudir al médico al ver que seguía empeorando. Los profesionales le confirmaron que se trataba de una picadura de garrapata, pero lo que ella no esperaba era que estaba llena de bacterias muy graves que derivarían en la enfermedad de Lyme.

Es una enfermedad muy difícil de diagnosticar porque los síntomas "pueden tardar hasta 10 años en aparecer" en algunos países de Europa, pero como ella misma explica en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, "por suerte" en su caso aparecieron a los pocos días.

Llega a perder el conocimiento

"Yo he tenido la suerte, por así decirlo, de que es una cepa de Japón que presenta síntomas a los pocos días de la picadura. Son síntomas que se pueden confundir con una gripe y que además no te enteras cuando te pica una garrapata. En más del 80% de los casos se vuelve crónica precisamente por el diagnostico tardío, porque hay muy pocos médicos que controlan de este tema".

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Aunque consiguieron identificar su caso más rápido de lo habitual, Cristina sigue luchando por tratar de curarse de esta enfermedad que cada día parece frenar su vida un poco más. "Tengo que ponerme oxígeno porque la enfermedad me está atacando al sistema nervioso central y tengo espasmos, mareos, me desmayo y estoy sintiendo poco a poco que mi cuerpo ya no lo aguanta".

En el mismo vídeo ha confirmado que será ingresada en la UCI de un hospital alemán para recibir un tratamiento muy duro para intentar eliminar esta bacteria de su cuerpo. El tratamiento se llama hipertemia y consiste en exponer su organismo a unas condiciones extremas durante dos meses: "Estaré en una UCI donde me sedarán y me subirán la temperatura corporal a 41, 6 grados para que todas las bacterias mueran y a la vez me meterán antibiótico intravenoso porque a esta temperatura si es más eficaz".

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En qué consiste el tratamiento

Durante un año y medio Cristina se ha sometido a distintas pruebas en diferentes países para encontrar con la solución definitiva a su enfermedad y evitar tener que convivir con ello de por vida. Pero debido a la falta de información el diagnóstico y tratamiento es demasiado caro, por lo que ha pedido ayuda creando un 'GoFundMe' con el que reciba los fondos necesarios para poder costear la terapia.

"Yo me he gastado 30.000 euros en un año, es una locura, pero este tratamiento que voy a hacer ahora son 50.000 euros. Una persona normal no lo puede costear, entonces quien lo tenga no puede ser diagnosticado porque es muy caro".

La enfermedad de Lyme también se conoce como la enfermedad de los ricos, como la propia joven explica en el vídeo, pero contraerla es mucho más fácil: solo basta con la picadura de una garrapata que tenga esa bacteria para que entre al organismo y se extienda hasta que aparezcan los síntomas.