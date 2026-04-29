Patti Smith, nueva 'princesa' de Asturias: ocho curiosidades poco conocidas de la sacerdotisa del punk

Su figura ha trascendido lo puramente artístico y se ha convertido en un faro ético y estético para varias generaciones

Patti Smith: “A mi yo de los veinte le diría que visite más a sus padres”

Compartir







El último músico con perfil rockero en ganar el Premio Princesa de Asturias de las Artes (entonces todavía Príncipe) fue Bob Dylan en 2007. Casi veinte años después, una de sus más ilustres admiradoras, Patti Smith, tomará su relevo. Entre otras cosas, porque, como Dylan, la figura de la conocida como madrina del punk -cantante, poeta, escritora, fotógrafa, activista- ha trascendido lo puramente artístico y se ha convertido en un faro ético y estético para varias generaciones.

Desde los pasillos del legendario Hotel Chelsea hasta el National Book Award, el camino de Smith es el de una visionaria que se negó a separar vida y obra. Su voz y su escritura, cargada de una poesía salvaje, definió el sonido de una época con su fundamental álbum 'Horses', pero también ha emocionado con su prosa en memorias elegíacas como 'Éramos unos niños' o 'Pan de ángeles'. Repasamos algunas curiosidades que ayudan a entender mejor el mito de una de las artistas más influyentes y reverenciadas de todos los tiempos.

PUEDE INTERESARTE La canción que Patti Smith compuso tras la muerte de su marido y aún la emociona

Un embarazo no deseado a los 19

Nació en 1946 en Chicago, en el seno de una familia de Testigos de Jehová, pero pronto se mudaron a New Jersey, donde no vivió una adolescencia plácida. Tuvo tuberculosis, hepatitis y escarlatina, lo que le provocaba visiones y delirios. A los 19 años se quedó embarazada, pero dio a la niña en adopción. "Fue la mejor decisión que pude tomar", reconoció. Muchos años después sus caminos volverían a encontrarse. Tres meses después de dar a luz se marchó a Manhattan para convertirse en poeta.

El hotel Chelsea y un célebre mentor

Al igual que otros muchos artistas, Patti se alojó en el legendario hotel Chelsea junto al que fue su inseparable compañero, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, en el inicio de sus carreras. Allí también conoció al escritor William Burroughs, con quien entabló una gran amistad y quien fue su mentor y ángel de la guarda. El escritor de 'El almuerzo desnudo' solía acudir a los conciertos de ella en el CBGB y después compartían copas y conversaciones en los bares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La camiseta del debut

La camiseta blanca de algodón que llevó en su debut oficial como cantante (el 10 de febrero de 1971 en la iglesia de St. Mark) era una prenda interior de hombre que pertenecía a su padre, Grant Smith. Patti la eligió precisamente por esa conexión familiar, pero al combinarla con unos pantalones negros de satén muy ajustados definió esa estética andrógina que rompería con todo lo establecido para las mujeres en el rock.

Because the night

El mayor éxito comercial de Patti Smith en realidad era un descarte de Bruce Springsteen. El de New Jersey no sabía cómo rematar 'Because the night' y su productor, Jimmy Iovine, le pasó la maqueta con la estructura musical básica y parte del estribillo a la cantautora, que reescribió gran parte de la letra y terminó de darle forma. Springsteen quedó tan satisfecho con lo que hizo Patti que él mismo empezaría a tocar en directo esa versión.

Un largo retiro

A finales de los 70 tomó la drástica decisión de dejar la música y alejarse de todo para casarse con el músico Fred 'Sonic' Smith. Se marcharon a Michigan y allí criaron a sus hijos, Jesse y Jackson. "Fui madre -el trabajo más duro- y escribí cada día de 5 a 8 de la mañana”, dijo la autora de 'People Have the Power'. Permaneció más de 15 años alejada de los escenarios, pero la muerte de Fred en 1994 la convenció de volver a la música.

Dylan y el Nobel

En 2016 se le concedió a Dylan el premio Nobel de Literatura -con la consiguiente polémica-, pero el de Duluth no quiso ir a recogerlo. En su lugar apareció Patti, quien quiso rendirle homenaje cantando 'A Hard Rain's a-Gonna Fall', pero los nervios le jugaron una mala pasada y las palabras simplemente no le salían. La sacerdotisa del punk pidió disculpas frente a los reyes de Suecia y volvió a empezar, llevándose la mayor ovación de la noche.

Un padre que en realidad no lo era

Patti descubrió a los 65 años que Grant Smith, la persona a la que siempre había llamado papá, no era realmente su padre. El impactante hallazgo tuvo lugar al hacerse unas pruebas de ADN junto a su hermana Linda después de que su madre deslizara algunas sospechas al respecto. "Los resultados me afectaron mucho mentalmente y durante un tiempo fui incapaz de escribir", reconoció. Con la ayuda de aquella hija que había dado en adopción y con la que se había reencontrado, descubrió que su padre biológico era un hombre llamado Sidney que murió joven.

El café, su única adicción

En más de una ocasión ha confesado que el café es su única adicción. Puede llegar a beber hasta 14 tazas al día sin que eso le afecte al sueño. De hecho, su rutina favorita consistía en sentarse siempre en la misma mesa de la esquina de la cafetería con un café solo y una tostada integral con aceite de oliva. Curiosamente nunca fue consumidora de las drogas duras que tanto golpearon a su entorno, en gran medida debido a la fobia a las agujas que desarrolló tras sufrirlas en su infancia. Su única experiencia con el LSD fue tan mala que llegó a sentir que nunca volvería a su estado normal.