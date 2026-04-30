Redacción Uppers 30 ABR 2026 - 14:02h.

El cantante italiano amplía fechas para el próximo año ante el gran éxito de la gira Una historia importante

Eros Ramazzotti regresa en estado puro pero renovado: así es Mi día preferido'

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A sus 62 años Eros Ramazzotti continúa llenando recintos y despertando una fidelidad casi generacional, especialmente entre el público mayor de 50, también en España, donde su música lleva décadas funcionando como una banda sonora sentimental compartida.

La parada en nuestro país del Una Historia Importante Tour -con dos únicas fechas en 2026, este 2 de mayo en en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 4 de mayo en el Movistar Arena de Madrid- servirá para celebrar con el público español cuatro décadas de trayectoria y canciones tan incrustadas en la memoria colectiva como 'La cosa más bella', 'Si bastasen un par de canciones' o 'Cosas de la vida'.

El éxito de la gira, que comenzó en febrero en el Accor Arena de París y tiene previsto recorrer 30 países de Europa, EEUU, Canadá y Latinoamérica durante todo el año, ha motivado la ampliación de nuevas fechas para 2027 en diversos países.

Segunda fecha en el Movistar Arena

Así, para los rezagados que no consiguieran ticket para los dos shows en España de este año (ambos figuran como sold out) habrá nuevas oportunidades para el próximo. Este mismo viernes se ha anunciado una segunda fecha en Madrid. Será el 30 de abril de 2027 y el escenario será el mismo, el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 4 de mayo en entradas.com.

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Este concierto se suma a los ya anunciados en el Viejo Continente, que incluye más paradas en nuestro país. Concretamente, en Barcelona el 27 de abril de 2027 en el Palau Sant Jordi; el 2 de mayo en el Pamplona Arena de la capital navarra; y el 4 de mayo en el Roig Arena de Valencia.

La gira Una Historia Importante está confirmando con cifras (recintos llenos, varias fechas agotadas) que el fenómeno Ramazzotti no declina. En una industria obsesionada con la inmediatez, que un artista con cuatro décadas de trayectoria extienda una gira por demanda real del público es una señal clara de vigencia.

Un vínculo que viene de lejos

En España, su vínculo ha sido especialmente sólido. Desde los años 80 y 90, su presencia en radios y televisiones fue constante, y su dominio del español -algo que siempre cuidó con grabaciones en nuestro idioma de sus éxitos originalmente en italiano- facilitó una cercanía que otros artistas internacionales no lograron. Esa familiaridad explica que siga convocando a varias generaciones dentro de una misma familia.

En el fondo, Eros, que recientemente se ha convertido en abuelo, nunca ha dejado de hablar de lo mismo: amor, tiempo, relaciones, dudas. Pero lo ha ido haciendo desde distintos lugares de la vida, y eso permite que sus canciones evolucionen con quienes las escuchan. Esos clásicos, combinados con temas de su último álbum de 2025 -en el que colaboraban Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León o Kany García-, sonarán en un espectáculo que combina una puesta en escena tecnológica avanzada y una banda de músicos de alto nivel.