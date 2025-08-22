Eros Ramazzotti regresa en estado puro pero renovado: así es su nueva canción, 'Mi día preferido'
'Mi día preferido' es una canción pop de espíritu contemporáneo que confirma la capacidad del italiano para renovarse sin perder su esencia
Eros Ramazzotti vuelve a España a contarte 'Una historia importante': fechas y cómo comprar las entradas
Después de tres años de silencio, Eros Ramazzotti regresa al panorama musical en estado puro pero con aires renovados en su nuevo single, 'Mi día preferido', disponible ya en todas las plataformas digitales tanto en italiano como en español. El apuesto cantante de la voz nasal y la mirada penetrante que ha enamorado a varias generaciones abre así una nueva etapa creativa tras un tiempo de pausa y maduración personal y artística.
Un renacimiento emocional
"Es un renacimiento emocional, un viaje que transforma lo ordinario en algo mágico", explicaba el artista romano en la presentación del tema, compuesto junto a un equipo de colaboradores de renombre como Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA y Antonio Cirigliano, y producida por CanovA.
'Mi día preferido’ es una canción pop de espíritu contemporáneo que explora la soledad y el deseo de escapar, al mismo tiempo que confirma la capacidad de Eros para renovarse sin traicionar el sello melódico que siempre le ha caracterizado. El videoclip, dirigido por Giacomo Triglia, acompaña esta narrativa con una sucesión de imágenes íntimas y personales.
'Una Historia Importante World Tour' tendrá parada doble en España
80 millones de discos vendidos y más de 9.300 millones de streams globales avalan a Ramazzotti, que también ha anunciado nueva gira mundial. 'Una Historia Importante World Tour' pasará por 30 países de Europa, Norteamérica, Canadá y Latinoamérica y promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales de los próximos meses. No en vano es en el escenario donde su voz y su carisma alcanzan su máxima expresión.
En España, el reencuentro tendrá lugar en la primavera de 2026, con dos conciertos confirmados en Barcelona y Madrid los días 2 y 4 de mayo de 2026, respectivamente. Las entradas ya están disponibles en su página web. Eros siempre ha sido muy popular en nuestro país desde los años 80, en gran parte gracias a la astuta maniobra de traducir a nuestro idioma canciones tan emblemáticas como 'Si bastasen un par de canciones', 'Cosas de la vida', 'La cosa más bella' o 'Qué fantástico el amor'.
Como parte del lanzamiento del nuevo single, Ramazzotti ha puesto en marcha un concurso internacional que permitirá a un afortunado fan asistir a la Gala Première de la gira. Este evento exclusivo tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en el Ziggo Dome de Ámsterdam, marcando el inicio de 'Una Historia Importante World Tour', que arrancará oficialmente en febrero de 2026.