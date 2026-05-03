Redacción Uppers 03 MAY 2026 - 07:00h.

Hay pocos regalos más emocionales para una madre que creció en los 80 que unas entradas para volver a ver en directo a sus ídolos

¿Te acuerdas de la "música de padres"? Los discos que despreciabas de joven y que ahora a ti también te encantan

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Regalar experiencias en lugar de flores, bombones o perfumes se está consolidando como una de las tendencias más potentes para el Día de la Madre. Y si esa madre vivió su adolescencia entre hombreras, cintas de casete y el espíritu indomable de los años 80, hay pocas ideas más emocionales que unas entradas para volver a ver en directo a algunos de los artistas que empapelaban su carpeta del instituto. Porque la música funciona, entre otras cosas, como un detonante de la memoria autobiográfica. Así que ir al concierto de un artista veterano no es solo ocio, también supone la reactivación emocional de toda una época.

Este 2026 muchas giras internacionales y nacionales hacen especialmente viable este tipo de regalo que conecta pasado y presente. Repasamos algunos de esos artistas que pueden convertir este Día de la Madre en una experiencia verdaderamente inolvidable.

Bryan Adams

El rockero canadiense que nos hizo creer en el verano del 69 regresa con su gira Roll With The Punches. Estará recorriendo España en noviembre: el 6 en Murcia, el 7 en Zaragoza, el 8 en Valencia, el 10 en Madrid, el 13 en Bilbao, el 14 en Barcelona y cerrará el 16 en A Coruña. Las entradas están disponibles en doctormusic.com y entradas.com.

Sting

Volver a disfrutar de The Police en directo tal vez sea imposible, pero Sting vuelve con otro trío a nuestro país , el formado con su guitarrista Dominic Miller y del batería Chris Maas. Hay oportunidades de disfrutar de la gira 'Sting 3.0' en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, como parte del Legends Live Fest, el 9 y 10 de julio. También en Chiclana de la Frontera el días 12 y en Fuengirola el día 13. Además tocará en Granada el 15 y en Sevilla el 18, como parte del Icónica Santalucía Festival. Entradas en Ticketmaster y entradas.com

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Lenny Kravitz

Si buscas puro carisma y estilo, Lenny siempre es una apuesta segura. Este año, el icónico artista hará tres paradas en nuestro país como parte del Blue Electric Light Tour: en Madrid el 27 de julio en el recinto Iberdrola Music, en el Auditorio Starlite de Marbella el lunes 29 de junio y en la plaza de España de Sevilla el 1 de julio. Puedes hacerte con los tickets a través de la web oficial de Ticketmaster.

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El Último de la Fila

Es la reunión más esperada del año en la música patria. Manolo García y Quimi Portet vuelven a unir fuerzas después de casi tres décadas y tras reinterpretar sus clásicos en el álbum 'Desajuste piramidal'. Tocarán el 3 y 7 de mayo en Barcelona, el 30 de mayo y 5 de junio en Bilbao, y el 4 y 9 de julio en Valencia, entre otras ciudades. Aún puedes conseguir alguna entrada a través de Ticketmaster.

Hombres G

David Summers y los suyos siguen siendo "los guapos del barrio" y lo demuestran con su gira Los Mejores Años de Nuestra Vida, que ya tiene más de 20 fechas confirmadas en las principales ciudades y festivales del país. Su apretado calendario empieza en mayo (Albacete, Castellón) y sigue con fechas clave como el 3 de julio en Sevilla, el 1 de agosto en Fuengirola y un fin de gira apoteósico en diciembre con dos fechas en el Movistar Arena de Madrid (11 y 12 de diciembre). Entradas a la venta en El Corte Inglés.

Bunbury

El ex-Héroe del Silencio vuelve a los escenarios con su esperado Nuevas Mutaciones Tour 2026. Tras pasar por América, el artista aterrizará en España en diciembre para ofrecer tres citas inolvidables en las que presentará temas de su nuevo álbum, 'De un siglo anterior', junto a sus clásicos de siempre: el 4 de diciembre en Madrid, el 7 de diciembre en Valencia y el 12 de diciembre en Zaragoza. Puedes comprar las entradas en portales como Taquilla.com y puntos oficiales de venta.

Fangoria

Alaska y Nacho Canut siguen siendo los reyes de la pista. Este año presentan nuevo disco con conciertos el 9 de mayo en Barcelona (Sala Paral·lel 62) y el 14 de mayo en Madrid (The Music Station). Además, pasarán por el Fulanita Fest de Fuengirola el 30 de mayo, el Low Festival de Torrevieja en julio o el Granada Sound en septiembre. Las entradas están disponibles en la web oficial fangoriaoficial.com.

Pet Shop Boys

El icónico dúo británico formado por Neil Tennant y Chris Lowe volverán a España este verano una vez más con su aclamada gira de grandes éxitos 'Dreamworld: The Greatest Hits Live'. Están confirmadas citas en Valencia, el 23 de julio en el nuevo Roig Arena, y en Santander, el 25 de julio en la Campa de la Magdalena. Se pueden adquirir las entradas en El Corte Inglés.

Sergio Dalma

Para las madres más románticas, Sergio Dalma sigue recorriendo España con su gira 'Tour Ritorno a Via Dalma', un viaje musical por los grandes clásicos italianos que han marcado su carrera. Con su voz rasgada inconfundible, tiene fechas programada en teatros y auditorios de todo el país. Las entradas se gestionan habitualmente a través de Proactiv y El Corte Inglés.

Luz Casal

Después de publicar a finales del año pasado 'Me voy a permitir', la gran dama del pop-rock español continúa con su gira y tiene citas confirmadas en diversos festivales de verano y teatros nacionales, manteniendo su esencia elegante y potente. Las entradas para sus próximos directos se pueden encontrar en entradas.com y en las webs de los festivales donde encabeza cartel.

Jeanette

La mítica voz de 'Soy rebelde' sigue celebrando medio siglo de carrera y éxitos en los principales auditorios del país con una puesta en escena renovada y repasando todos sus hits. Algunas de las citas más señaladas serán el 14 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid y el 19 de diciembre en el Kursaal de San Sebastián.

Loquillo

El Loco sigue presentando por todo el país su gira 'Corazones Legendarios', un despliegue de actitud rockera. Entre sus muchas fechas destacan el 15 de mayo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el 19 de junio en Murcia, y el 18 de julio en la Plaza de Toros de Málaga. Tienes todo el listado y la compra directa en loquillo.com/gira.

La Guardia

Manuel España y su banda siguen en la carretera celebrando el pop-rock de los 80. Este año visitarán el 2 de octubre Santander, el 10 de octubre Valladolid y el 21 de noviembre Oviedo, terminando el ciclo en enero de 2027 en Madrid. Las entradas suelen estar disponibles en entradas.com y webs de los teatros.

Judas Priest

Si se trata de una madre de las que prefería el cuero y las tachuelas, el Faithkeepers Tour 2026 es su regalo. Los dioses del Metal descargarán su potencia el 18 de agosto en el Navarra Arena de Pamplona y el 20 de agosto en el Roig Arena de Valencia. Las entradas están a la venta en la web oficial judaspriestenespana.es.