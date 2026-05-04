En un estudio de fotografía situado en Oxford Street, más de 800 famosos se hicieron sus fotos de carnet: de Joan Collins a Mick Jagger

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Las fotografías de muchos famosos han pasado a la historia casi sin que apenas sean reconocibles. Sus fotos de jóvenes o de cómo han ido cambiando se han conversado como verdaderas reliquias, aunque muchos no sean capacidad de identificarles en sus retratos de hace tantos años, como es el caso de la imagen de Kate Elizabeth Winslet, que aparece tan seria que es muy difícil poder reconocerla.

En el caso de Joan Collins o Sean Connery, sí que se reconocen en ellos ellos sus rotros aunque el tiempo también haya pasado por ellos. Esto se debe a que son artistas que están más acostumbrados a posar y a ponerse delante de una cámara, independientemente de su edad, su mirada y su gesto es el mismo.

Sin embargo hay otros artistas que no saben cómo posar delante de la cámara cuando se trata de una fotografía tan sencilla como la que se hace para cualquier documento de identidad. Muchos de ellos están acostumbrados a los mejores fotógrafos, la mejor iluminación, y a poder elegir su perfil bueno, incluso a que les retoquen alguna que otra imagen para disimular pequeñas imperfecciones.

Más de 800 famosos pasaron por el estudio

Pero cuando se trata de un estudio en el que el fotógrafo está acostumbrado a capturar esos rostros tan comunes para una foto oficial, la cosa se complica. Tilda Swinton, fue una de esos 800 famosos que posaron desde 1953 en Oxford Street. Un estudio al que también acudió a Mick Jagger junto a su mujer Bianca. En este estudio le advirtieron que no podía llevar su sombrero porque la imagen no saldría bien, pero él se empeñó y no fue la mejor de sus fotografías.

El actor Sean Connery ha acudido a este estudio cuando era agente 007 y más tarde cuando fue el padre de Indiana Jones. Entre otros de los famosos que también se sentaron en el sillón delante de la cámara fueron Van Morrison o Muhammad Ali. Kate Winslet fue una de las imágenes que más ha sorprendido, por su rostro serio y su poca naturalidad.