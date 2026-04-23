La fotógrafa Carol Guzy ha ganado el World Press Photo del Año por la imagen 'Separados por el ICE'

Las imágenes finalistas del World Press Photo de este año: guerras, crisis climáticas y la urgencia de cuidar la dignidad humana

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La fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de Zuma Press e IWitness, ha ganado el World Press Photo del Año con una fotografía sobre las campañas de deportación de inmigrantes en Estados Unidos. 'Separados por el ICE' es una fotografía tomada para el 'Miami Herald' en uno de los pocos edificios federales de EE.UU. a los que los fotógrafos tenían acceso y captura el momento en que una familia es separada.

Su autora, la veterana fotoperiodista Carol Guzy, dice que el premio pertenece a esas familias que abren la puerta de su dolor, con cuatro premios Pulitzer en casa por otras fotografías icónicas. La fotógrafa ha recorrido muchos lugares del mundo donde ha sabido captar el sufrimiento, pero lo más duro que ha presenciado es haberlo visto en su propio país.

Carol acudía cada día al edificio federal donde se produjeron todas esas deportaciones y donde se separaron a tantas familias para para ver cómo muchos de ellos que a pesar de que se presentaban voluntariamente, terminaban detenidos. Como por ejemplo la historia de Luis, el migrante ecuatoriano.

El momento donde se rompe la vida de muchas familias

La fotógrafa ha podido captar ese drama familiar en el instante donde sus vidas se rompen. Y no hay nada más poderoso que una imagen para mostrar la realidad una situación como la que se ha estado viviendo durante meses en Estados Unidos. Carol lleva toda su vida acercándose a la vida de otros, rompiendo la barrera de la intimidad, aunque eso le haya destrozado el corazón.

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Ha viajado hasta Omaira, en Colombia, para retratar a los huérfanos del ISIS, ha estad en mitad de los bombardeos de la guerra de Ucrania, o en terremoto de Haití. Siempre talentosa, valiente y con una habilidad especial a pesar de que la situación no acompañe. Para sentir el momento y buscar sus caras, cuenta que en estos años ha visto los ojos del mal, las manos de la injusticia y el rostro de la represión, y pregunta a su público cuántas fotos hay que tomar para que veamos lo que está pasando.