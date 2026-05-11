Muere Michael Pennington, actor de Star Wars, a los 82 años: su duelo con Darth Vader es historia del cine

Conocido por su papel en Star Wars, Michael Pennington fundó The English Shakespeare Company, su gran pasión.

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Michael Pennington ha muerto a la edad de 82 años. Pennington nació el 7 de junio de 1943 en Cambridge, Inglaterra, y su debut en televisión llegó en 1965 con ‘La guerra de las Rosas’, una miniserie de la BBC, mientras compaginaba sus estudios de interpretación en la Royal Shakespeare Academy. Su pasión por el autor inglés fue tal que en 1986, fundó The English Shakespeare Company, con el objetivo de acercar grandes producciones clásicas a un público más amplio a través de giras.

Considerado una figura fundamental del teatro británico, Pennington dedicó décadas de su vida a Shakespeare, pero será recordado en la historia del cine por millones de fans por su papel de Moff Jerjerrod, el severo comandante de la Estrella de la Muerte y esa escena en la que es increpado por Darth Vader en nombre del emperador Palpatine.

Michael Pennington estuvo involucrado en más de 70 proyectos en cine y televisión. Entre los más destacados se encuentran ‘La paz salvaje’, ‘El regreso de Sherlock Holmes’ y ‘La dama de hierro’. En sus últimos años, prestó su voz a la serie de ciencia ficción de Ridley Scott, 'Criado por lobos', que se convirtió en su último trabajo en 2022.

Michael se casó en 1964 con Katharine Barker, con quien tuvo un hijo antes de que la pareja se separara en 1967. Más tarde mantuvo una larga y sólida relación con Prue Skene, fallecida en 2025.