La banda donostiarra dio el pistoletazo de salida a su gira el pasado sábado, 9 de mayo, junto a Amaia tras casi 20 años alejada del grupo

Amaia Montero, en su primer concierto de regreso a La Oreja de Van Gogh en Bilbao: "Bajé al mismísimo infierno, pero aquí estoy"

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El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ya es una realidad. La banda donostiarra arrancó este pasado fin de semana su nueva gira, 'Tantas Cosas que Contar Tour 2026', junto a la cantante, ofreciendo sus dos primeros conciertos en Bilbao los días 9 y 10 de mayo. Ambos han estado marcados por la emoción, la nostalgia y también por la expectación que existía alrededor de una de las vueltas más comentadas del pop español en los últimos años.

Después de casi dos décadas separada del grupo, Amaia volvió a subirse al escenario junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde e Imanol Goikoetxea -este último sustituyendo a Pablo Benegas- en dos noches que, como era de esperar, no dejaron indiferente a nadie.

Los detalles del regreso

Las actuaciones han supuesto el inicio oficial de esta nueva etapa de LOVG, y también el primer gran examen público para Amaia Montero tras años alejada de los escenarios y después de atravesar uno de los momentos más complicados de su vida personal y profesional.

La cantante apareció emocionada desde el primer minuto y el público respondió con una enorme ovación cuando sonaron los primeros acordes de algunos de los grandes clásicos del grupo. La propia artista reconoció en el Bizkaia Arena del BEC que "han pasado muchas vidas dentro de estos años y estar aquí con vosotros es mucho más que un concierto" y que, incluso, "hubo momentos en los que pensé que nunca volvería a pisar un escenario", confesaba.

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Tras interpretar himnos como 'Puedes contar conmigo', 'Dulce locura', 'La playa', '20 de enero', 'El 28' o 'Rosas', entre otros, sus shows han provocado también opiniones muy divididas entre los seguidores de la banda.

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Opiniones divididas

Mientras una gran parte de los fans celebró volver a ver a la formación original sobre el escenario, otros usuarios en redes sociales han criticado la actitud de Amaia durante algunos momentos de los conciertos.

Varias publicaciones han señalado que la cantante se mostró "demasiado relajada", que "se tomó algunas canciones un poco a broma" o que no ofreció todavía el nivel vocal y escénico que muchos esperaban después de todo lo que había generado su vuelta.

Algunos comentarios en redes apuntaban que Amaia parecía "nerviosa" tras tantos años lejos de los grandes escenarios y que incluso "desafinó" en varios momentos. También hubo quienes consideraron que en determinadas partes dejó demasiado protagonismo al público o al resto de la banda durante las canciones más emblemáticas del repertorio.

Pero junto a esas críticas también han llegado muchísimos mensajes de apoyo y aplausos. De hecho, gran parte de los asistentes han defendido que solo se trataba de sus dos primeros conciertos de una gira larguísima y de una artista que llevaba años atravesando una situación personal muy delicada.

Y es que, además, muchos seguidores han querido recordar la emoción y la valentía de Amaia al volver a enfrentarse a un escenario de estas dimensiones.

Las confesiones de Amaia y las otras fechas de la gira

La propia compositora decidió abrirse emocionalmente ante el público en la primera noche para hablar sobre todo lo vivido durante estos años alejada de la música y sus problemas de salud mental. Visiblemente emocionada, la artista aseveró: "Estaba perdida, completamente perdida, al punto de no reconocerme. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar. Hubo muchísimos días de oscuridad en los que pensé que todo había terminado para mí, pero después de luchar mucho, aquí estoy".

Por ello, las dos fechas en Bilbao han terminado convirtiéndose no solo en el regreso de la cantante a la banda, sino también en una especie de renacimiento emocional y artístico para ella. Ambas deben entenderse como el arranque de una gira muy extensa que todavía tiene mucho recorrido por delante.

La Oreja de Van Gogh tiene previstas numerosas actuaciones durante los próximos meses tanto en España como en Latinoamérica, en un tour que apunta a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

La gira continuará el 28, 29 y 31 de mayo en Madrid. Después llegarán Albacete el 6 de junio, Murcia el 13 de junio, Badajoz el 20 de junio, Sevilla el 26 de junio, Fuengirola el 27 de junio, Córdoba el 4 de julio, Gijón el 10 de julio y Donostia el 31 de julio.

Ya el 21 de agosto se desplazarán a Santander, y continuarán en Valladolid el 27 de agosto, Valencia el 4 de septiembre, A Coruña el 11 de septiembre, Madrid de nuevo el 22 y 23 de septiembre, Zaragoza el 9 de octubre, Las Palmas de Gran Canaria el 23 de octubre, Costa Adeje el 24 de octubre, Barcelona el 6 de noviembre y Pamplona el 20 de noviembre. Su última parada será, una vez más, la capital española, con un show previsto para el 30 de diciembre.