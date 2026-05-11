Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro cantarán al papa León XIV en el Santiago Bernabéu

1.000 cantantes interpretarán el himno 'Alza la mirada', una obra colaborativa creada para la visita del papa.

Los planes del papa León XIV en su visita a España: irá una prisión y un centro de inmigrantes y visitará la Cibeles y el Bernabéu

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David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a músicos y referentes de la música católica, actuarán en el gran encuentro diocesano que se celebrará la tarde del 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid con motivo de la visita del papa a España.

La Archidiócesis de Madrid ha informado este lunes de algunos detalles de este evento, para el que acaba de abrir la convocatoria para participar en el llamado Coro Familiar Iglesia de Madrid que también lo animará musicalmente.

Un coro de 1.000 cantantes interpretará el himno 'Alza la mirada'

De hecho, está previsto que uno de los momentos más destacados sea la interpretación del himno 'Alza la mirada', una obra colaborativa creada para la visita del papa y que será interpretada por este coro que integrará a 1.000 cantantes, 300 de ellos niños.

El acto comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada de León XIV y "se interpretará un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis", indica el comunicado.

La Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines también participarán en el encuentro.

No serán los únicos artistas que actúen ante el papa, ya que el día de su llegada a Madrid el 6 de junio escuchará también cantar a Niña Pastori en el Barrio de Lucero tras su visita al centro Cedía 24 Horas de Cáritas.

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Asimismo, un encuentro en la Plaza de Lima previsto para ese mismo sábado se ha concebido como un "festival de la fe" que combinará actuaciones musicales de grupos como Hakuna o Siloé, testimonios y oración para preparar la escucha al pontífice.