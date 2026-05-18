Redacción Uppers 18 MAY 2026 - 13:00h.

'¿Qué va a pasar?' supone la primera colaboración entre Querido, la banda de Andrés Ferreiro, y el exlíder de Los Piratas

Andrés, el hijo de Iván Ferreiro, coge su relevo en la música: "Es como ver a su padre con 20 años"

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Iván Ferreiro está celebrando 35 años en la música con la gira 'Hoy por Ayer', en la que repasa tanto sus himnos en solitario como los grandes éxitos de su etapa liderando a Los Piratas. Pero en su apretada agenda también ha tenido tiempo para cantar con la banda Querido, liderada por su hijo Andrés Ferreiro, en uno de los temas de su segundo álbum, '¿Qué seré yo?'. La canción en cuestión es 'Qué va a pasar' y ahora se publica un vídeo en el que padre e hijo mantienen, en riguroso directo, un diálogo íntimo intergeneracional.

El tema insiste en la idea de incertidumbre, repitiendo la pregunta del título como algo que no termina de resolverse y que atraviesa a dos generaciones distintas. Hasta ahora habíamos visto a Iván y Andrés cantar juntos en varias ocasiones en diversos escenarios, pero esta es la primera colaboración oficial entre padre e hijo, lo que le da un sentido especial.

Querido es el nombre de la banda que integran Andrés y otros tres compañeros, Antón Vigara (bajista) , Raúl López (batería) y Roque Vázquez (teclista). Cuando empezaron todo el mundo destacó el impresionante parecido físico, gestual y, sobre todo, vocal con su padre en sus inicios con Los Piratas. Tienen el mismo timbre desgarbado y magnético pero, a la altura del segundo disco, Andrés ya va definiendo una personalidad propia.

Mismas dudas y pasiones

Aunque creció rodeado de música en casa, Iván siempre fue muy cuidadoso de no forzar a su hijo a seguir sus pasos ni sobreexponerlo a los medios. De hecho, en el último álbum de Querido se incluyen audios reales del propio Iván donde le aconseja rechazar entrevistas conjuntas de corte puramente amarillista o centradas solo en el morbo del parentesco, protegiendo así la independencia de su hijo.

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Hoy en día se tratan como iguales en la industria musical. Comparten escenario de forma natural, graban videoclips juntos, se apoyan en la composición y se reconocen mutuamente en las mismas dudas y pasiones artísticas.

"¿Qué Va a Pasar?" es uno de los singles que forman '¿Qué Seré Yo?', un álbum que retrata el momento en el que las certezas empiezan a resquebrajarse al afrontar la vida adulta. El disco está construido desde la duda y se regocija en ella: no ofrece respuestas definitivas, sino que abraza el absurdo, la incomodidad y la vertiginosa sensación de no comprender cómo funciona un mundo que debería no funcionar", reza la nota de prensa.

Letra de 'Que Va a Pasar'

Pierdo la cabeza cuando pienso

En lo que pueden llegar a pensar

Cargo de conciencia o libertad

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

Falta de coherencia o de moral

Siempre estoy queriendo claudicar

Será mi libertad la que se encarga

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

No puedo dejar de pensarlo

¿Quién me da mi seguridad?

No sé si puedo aceptarlo

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

¿Quién hace a mí por entenderme

Cuando yo entiendo a los demás?

Probablemente siga haciendo algo

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

¿Qué va a pasar?

¿Qué va a pasar?

Pierdo la cabeza cuando pienso

(Pierdo la cabeza)

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

Falta de coherencia o de moral

(Falta de coherencia)

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

(¿Qué va a pasar?)

Cargo de conciencia o libertad

¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?

Pierdo la cabeza cuando pienso

(Pierdo la cabeza)

¿Qué seré yo? (¿Qué seré yo?)

¿Qué va a pasar?