El nombre de Pedro Almodóvar se ha escuchado a gritos entre los fotógrafos y fans en la alfombra roja de Cannes

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La película de 'Amarga Navidad', de Pedro Almdóvar ha recibido una larga ovación de aplausos en el Festival de Cine de Cannes, donde el director ya compite por séptima vez y en la que varias actrices, entre ellas Vicky Luego o Aitana Sánchez-Gijón, están nominadas en una de las categorías.

La reportera Ruth Méndez ha estado en directo para mostrar al equipo de Informativos Telecinco el desfile del equipo que forma la película española, explicando que han recibido también una ovación tanto "dentro de la sala como al salir, en la alfombra roja".

"Pedro Almodóvar se presentó con sus características gafas de sol y luciendo una camisa amarilla. Los fotógrafos al verle llegar han comenzado a gritar su nombre, pero también el público". Almodóvar vuelve a brillar un año más en el festival como uno de los favoritos gracias a su película nominada.

El orgullo de pertenecer el grupo Almodóvar

"Pedro vuelve a desfilar un año más rodeado de actores y actrices españolas que ya se han convertido en 'chicos y chicas Almodóvar' y que además se muestran muy orgullosos de serlo". Aitana Sánchez-Gijón ha hablado con la reportera de Informativos Telecinco de ese orgullo de pertenecer al equipo del director: "Nosotros venimos bajo el ala del gran padre".

Quien también se encuentra muy emocionada de poder estar en Cannes y más si lo hace acompañada de una persona tan reconocida en el mundo del cine y especialmente en Cannes como Pedro Almodóvar es Bárbara Lennie: "Estoy alucinada de estar aquí, esto es histórico, es un acto a celebrar", confesaba la actriz.