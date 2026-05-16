El actor, entre lágrimas, ha confesado que no se esperaba recibir este premio

La Palma de Oro que ha recibido John Travolta es la segunda que ha dado el festival este año

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John Travolta ha recibido por sorpresa la Palma de Oro en Cannes. El actor, entre lágrimas, ha confesado que este premio "es más que un Óscar". "No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabia que sería esto", ha confesado al delegado general, Thierry Frémaux.

"Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. No me lo puedo creer, es más que un Óscar", ha asegurado el actor conocido por películas como Grease o Pulp Fiction.

Travolta empezó a volar con tan solo 15 años

John Travolta ha recordado que cuando habló con Thierry Frémaux en noviembre de su debut como director en Propeller One-Way Night Coach, no tenía esperanzas de que el festival aceptase la película. Pero al final fue incluida en una de sus secciones fue de competición.

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El actor llegó con su hija Elle Bleu, quien participa en la película como actriz. El filme adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja el amor del actor por la aviación. "De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto La Guardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto", señaló el certamen francés cuando anunció la participación de Travolta en Cannes.

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Pilotó aviones en dos de sus películas y tiene 9.000 horas de vuelo

Esa afición le ha llevado a acumular 9.000 horas de vuelo y pilotar aviones en dos películas: Mira quien habla, de 1989, y Broken Arrow-Alarma nuclear, de 1996. Así, publicó un libro ilustrado hace 30 años. Su historia está inspirada en su primer vuelo de avión, las experiencias que ha ido recopilando y las personas que ha ido conociendo. Todo esto dentro de un viaje a la nostalgia en el mundo de la aviación.

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Clark Shotwell interpreta al joven entusiasta de la aviación y su madre, quien le acompaña en su aventura a Los Ángeles, le la da vida Kelly Eviston-Quinnett. Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann hacen de azafatas de los vuelos que la madre y el hijo tienen que tomar para realizar ese increíble viaje.

La Palma de Oro que ha recibido John Travolta es la segunda que ha dado el festival este año después de la que obtuvo el director neozelandés Peter Jackson. Y todavía queda una tercera que se entregará a Barbra Streisand en la gala de clausura.